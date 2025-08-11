Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano es encerrarse en casa"

Barcelona ha vivido este lunes su 'tourmalet' de la ola de calor. Con temperaturas superiores de 35ºC y un aire ardiente y húmedo, la ciudad se ha convertido en un horno a cielo abierto. Trabajadores empapados de sudor que buscan sombra a cada pausa; vecinos encerrados tras persianas bajadas, y turistas arrastrando el paso por la Rambla. El termómetro ha marcado cifras de calor extremo, pero son las actitudes de la gente las que mejor describen este verano "infernal".

"Por la mañana solo salgo de casa a hacer recados y por la tarde me quedo encerrado en casa: para mí en eso se ha convertido el verano", relata Jesús González, de 83 años. Explica que él no tiene aire acondicionado y que cada año pasa más calor. "Como vivo solo, voy desnudo". Al final, cada uno soporta el calor como puede. En un cuarto piso de Barcelona, Fina Mora, de 89 años, lo tiene claro: “Me ducho de noche, me ducho por la mañana, me ducho todas las horas, pero, incluso así, no hay manera de refrescarse. El otro día estábamos a 34ºC dentro de casa… Tengo un termómetro en el pasillo y ayer no lo miré porque me dio miedo ver la temperatura.” A su piso le da el sol por todas partes y solo encuentra alivio de madrugada, regando las plantas en la terraza: “Esa hora es la única en que se está bien.”

En las calles, quienes trabajan al aire libre parecen librar otra batalla. Sobre el asfalto, el calor sube desde el suelo como un vapor invisible. Wilmer Haro León, de 47 años, se seca la frente con la manga de la camiseta fluorescente. “Con este calor no se puede trabajar, es imposible. Es como estar en un horno, y con las botas y la ropa de trabajo –que es incómoda– es peor. Vamos bebiendo agua fría todo el rato para poder aguantar. Imagínate, si caminar cinco minutos ya te ahoga, trabajar así es insoportable.” Recuerda que, semanas atrás, en la última ola de calor, les cambiaron el horario para evitar las horas de más sol, pero ahora han vuelto al normal y se queja del "agobio" del sol. Añade que, aunque sea más sacrificado, él prefiere trabajar de noche porque la temperatura es mucho mejor.

En otra obra, Youssef El Ghzaoui, marroquí de 44 años, hace una pausa bajo la sombra de unos árboles. Reconoce que está acostumbrado al calor en su país, pero no a esta humedad. Aun así, tiene claro que es lo que hay: "Tenemos que trabajar, no hay opción de quedarse en casa, da igual la temperatura". Hicham Soulaiman de 42, añade que en las barracas que tienen para descansar hace más calor que fuera. "Al final, el calor en verano es lo que toca, pero cansa más, y lo notamos todo el equipo. Pero el calor en verano es lo que toca. La vida es dura, eso lo tengo claro".

Para Mònica Rossell, de 22 años, el calor se convierte en un problema cuando las soluciones fallan. “En la última ola nos cortaron la luz por las obras: ni ascensor ni aire acondicionado. El único recurso es una cerveza fría a la sombra, y ni eso lo soluciona." Coincide con la mayoría en que con este calor el asfalto no ayuda. "Llevo sandalia porque me sudan los pies, pero entonces me queman al andar".

A los turistas y extranjeros que han venido a Barcelona a disfrutar de la ciudad, este calor sofocante les ha pillado por sorpresa. Ginger Rose, de 18 años y de Michigan, suelta una carcajada desesperada al ser preguntada y asegura que cuando llegó a Catalunya para estudiar "no tenía ni idea de que iba a hacer este calor. Ahora es como: voy a matarme". El calor afecta incluso a quienes lo conocen de sobra. Su amigo Davide Cerutti ha vivido en Santo Domingo y, aun así, admite que “esto es peor que el Caribe". Comenta que van todos los días a la playa a refrescarse, aunque el agua también está caliente.

"En un sitio cerrado se está mucho mejor, pero, para poder visitarlo todo, no te queda otra. El calor hay que aguantarlo y ya está", comenta con resignación Jesús González, que ha llegado con su familia desde Madrid a pasar unos días aquí. Él y su prima, Irene Crespo, coinciden en que hace más calor del que pensaban y es insoportable. Añade que salir a la calle en hora punta es mortal, y que este verano es el que más calor está pasando. "Lo estoy soportando con aire acondicionado y en la calle busco la sombra, pero la verdad que intento no salir mucho".

Nicky, Daria y Luke son una familia irlandesa que, tras hacer una parada para refrescarse en una fuente de la plaza de Catalunya, afirman que no están llevando demasiado bien este calor, y que se les hace difícil visitar bajo esta temperatura. No están acostumbrados a este sol y planifican su estancía aquí para alternar playa y ciudad. El padre añade que cuando pasean siempre van "cerca de los edificios, buscando la sombra y entrando a sitios con aire".

Son escenas que se repiten en toda la ciudad: persianas bajadas, gente sentada a la sombra, botellas de agua en las manos y ventiladores funcionando sin descanso. Con la ropa pegada al cuerpo, y la ayuda de abanicos y sombreros, Barcelona afronta un verano que muchos definen con una sola palabra: invivible.