Azucena, con trastorno bipolar: "Pasé por la consulta de ocho psiquiatras hasta llegar a un diagnóstico"

"Empecé a cambiar, a ser una persona introvertida, distinta de la que había sido hasta entonces", cuenta Azucena, quien se enfrentó a una condición sin nombre durante años, hasta que la diagnosticaron, correctamente, de trastorno bipolar: "Mi madre me salvó. Me salvó porque, en aquel momento, no era capaz de salvarme a mí misma. Fue tan difícil encontrar un diagnóstico, que llegamos a pasar por la consulta de ocho psiquiatras". Gema ya no se siente un "bicho raro" por tener esa enfermedad, aunque anteriormente, reconoce, lo pasó "muy mal". Su hermano Julián convive con su dolencia sin apartar la mirada, al igual que Alberto, quien pasó por "un tránsito, una montaña rusa de emociones (desconcierto, frustración, desánimo…)" para lidiar con el diagnóstico de su hermana Azucena, pero nunca dejó de admirarla: "Es la persona que consigue hacer realidad esos proyectos imposibles, incluso, para mis propios ojos".

Sus testimonios, unidos a la voz experta del doctor Óscar Taboada, psiquiatra, construyen un relato del trastorno bipolar en el pódcast Rostros frente al espejo, iniciativa impulsada por la Fundación María José Jove que busca poner el foco en los problemas de salud mental y en sus repercusiones, "no solo en quienes los padecen, sino en todo su entorno".

Serie de entrevistas

"Azucena y Gema han sido muy generosas a la hora de contar su enfermedad, y sus hermanos, Alberto y Julián, también", resalta Emma Justo, responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, quien explica que Rostros frente al espejo se aproxima "a sus historias" a través de "una serie de entrevistas" en las que se muestra "cómo han evolucionado sus vidas" desde la aparición del trastorno bipolar, "qué herramientas han tenido a su alcance para hacerle frente" y "cómo es posible llevar una vida plena" pese a "las limitaciones que conlleva" el padecimiento de un problema de salud mental como ese.

«En ocasiones, ‘jugamos’ mucho con la palabra ‘bipolar’. Sin embargo, detrás de ese ‘juego’ hay una enfermedad importante, con un diagnóstico que se retrasa, en la mayoría de los casos, porque se trata de muchas patologías juntas en una misma dolencia. Y, una vez que se da con el diagnóstico, hasta que se ajusta la medicación, también pasan años» Emma Justo — Responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove

"Este pódcast surge a raíz de que Azucena viniese a hablar conmigo y me propusiese el proyecto. En la Fundación lo valoramos bien, y decidimos adentramos en este mundo de los pódcast (puesto que nunca habíamos hecho ninguno), así como en el tema de la salud mental, ya más directamente y con una enfermedad que todavía arrastra estigmas y prejuicios", apunta Justo, antes de considerar que, "en ocasiones, ‘jugamos’ mucho con la palabra ‘bipolar’". "Sin embargo, detrás de ese ‘juego’ hay una enfermedad importante, con un diagnóstico que se retrasa, en la mayoría de los casos, porque se trata de muchas patologías juntas en una misma dolencia. Y, una vez que se da con el diagnóstico, hasta que se ajusta la medicación, también pasan años", recalca.

"Así fue cómo decidimos hacer el pódcast y ver qué pasaba —prosigue —. Lo valoramos bien, pero queríamos también hacerlo bien y bueno... Nos lanzamos a ello, porque creíamos que era necesario, en el sentido de poder llegar a las personas que tienen ese trastorno, así como a sus familiares, ya que veíamos que, en el caso de Azucena y Gema, fue todo un poco de repente, y sus familias estaban bastante perdidas. Además, queríamos intentar ayudar a esas personas que se encuentran con que les pasa algo similar, y poder llegar a ellas a través de los pódcast", expone la responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, quien reconoce que, "al principio", no sabían "muy bien cómo darle forma" al proyecto.

"Cerrar un círculo" extrapolable a otras dolencias

"Sí teníamos claro que no queríamos que fuese un pódcast solamente médico, porque de esos ya existen, y queríamos hacer algo un poco diferente. Así fue cómo, entre todos los implicados, concluimos que participasen un profesional médico [Óscar Taboada, psiquiatra], pero también los propios pacientes [Azucena y Gema] y, en este caso, dos familiares", señala, antes de desvelar que "fueron Azucena y Gema quienes decidieron qué persona de su familia querían" que tomase parte en Rostros frente al espejo. "Azucena eligió a Alberto, que es su hermano pequeño, y Gema a Julián, el único que tiene", indica Emma Justo, y hace hincapié:

"Queríamos dar voz a pacientes, familiares y a un profesional médico para cerrar un círculo, en ese sentido, y que pudiese ser extrapolable a otros problemas de salud mental que, aun sin ser el trastorno bipolar, pudiesen dar una idea del contexto del que estamos hablando, que es qué implica la enfermedad mental en los propios pacientes y en sus familias".