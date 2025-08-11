El Ayuntamiento de Girona empieza a dar clases de catalán in situ en los comercios de la ciudad: "Me cuesta decir 'vuit'"

El Ayuntamiento de Girona y el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) han empezado a dar clases de catalán in situ en los comercios de la ciudad para impulsar el uso de la lengua en el trabajo. Es una formación básica, con sesiones de media hora, dirigida a trabajadores que no hablan catalán o que solo lo chapurrean. El profesor se centra en su día a día y les enseña aquellas palabras más recurrentes para que puedan atender a la clientela en catalán. "Es un curso exprés muy adaptado a cada persona", dice la concejala de Lengua Catalana, Núria Riquelme. Paralelamente, el ayuntamiento también ha detectado una veintena de negocios de la ciudad que incumplen la normativa –por ejemplo, con los rótulos– y ha enviado técnicos para sensibilizarlos.

Es mediodía y en la peluquería Rut's Barberia & Tattoo, situada en el barrio de la Devesa, Pedro Barbella está terminando de cortar el pelo a un chico. Es venezolano, tiene 37 años y hace un año que llegó a Girona. En su puesto, bajo el espejo, hay un cartel con la frase: "Estoy aprendiendo catalán. ¿Me ayudas?".

Él es el primero que, en la ciudad, ha participado en el programa 'Comercios aprendices', que impulsa el CPNL y promueve el ayuntamiento. Durante dos meses, una vez por semana, un profesor ha estado media hora a su lado para enseñarle a decir en catalán palabras como "pentinar", "pinta", "cadira" o las típicas frases de bienvenida y despedida: "Bon dia", "Bona tarda". También, los números del uno al diez –“me cuesta decir el 'vuit'”, admite Barbella– o las horas.

La propietaria de Rut's Barberia & Tattoo atendiendo a un cliente a quien le corta el pelo en la peluquería de la Devesa de Girona. / ACN

En Rut's Barberia & Tattoo, Girona ha empezado a llevar in situ la enseñanza del catalán a los comercios de la ciudad. A través de este programa –totalmente gratuito–, aquellos trabajadores que no conocen la lengua reciben, durante su jornada laboral, sesiones cortas y prácticas que se centran en su día a día.

Y aquí, tener la complicidad de la clientela para ayudarlos en este aprendizaje también es importante. Pedro Barbella entiende el catalán, pero todavía le cuesta hablarlo. "Me encuentro con clientes que, en cuanto me dirijo a ellos en castellano, me cambian de lengua porque piensan que no los voy a entender; y entonces es cuando les pido que me ayuden", explica el peluquero.

La concejala de Lengua Catalana explica que, precisamente, la importancia de este programa se centra en que el profesor se desplaza hasta los establecimientos. "Es un curso exprés de catalán", precisa Núria Riquelme. "Son sesiones rápidas, muy adaptadas a la persona, y que se hacen cuando el establecimiento está abierto; de esta manera, el trabajador aprende aquel vocabulario que está más ajustado a su sector", añade la concejala.

“Ayudarlos a integrarse”

El equipo de Rut's Barberia & Tattoo –donde también se hacen tatuajes– está formado por siete trabajadores. Todos hablan catalán en su día a día excepto Pedro, que lo está aprendiendo. La propietaria de la peluquería, Rut Sánchez, explica que decidió sumarse a 'Comercios aprendices' porque permite "ayudar a aquellos compañeros que no han nacido aquí a integrarse y atender a los clientes en catalán".

"Lo que más me gusta de este programa es que se focaliza, precisamente, en la atmósfera de trabajo y en aquellos objetos que usamos cada día", concreta Sánchez. Además, la propietaria asegura que le hace "ilusión" cada vez que Pedro se esfuerza por hablar en catalán, y que también ve cómo los clientes "lo aprecian mucho".

"La gente está acostumbrada a cambiar de idioma, y muchas veces pasamos del catalán al castellano porque pensamos que así no discriminamos; pero, precisamente, lo que hacemos es no ayudarlos a integrarse", explica. "Yo misma también lo hacía, pero ahora lo que hago es ayudarlo, y repetirle las palabras las veces que sea necesario para que las entienda", añade Rut Sánchez.

En Girona, además de esta barbería de la Devesa, el programa 'Comercios aprendices' ya se ha extendido a tres negocios más de la ciudad. Y este otoño, se prevé que también haya otros dos que se sumen.

Incumplir la normativa

Paralelamente, dentro del ámbito del comercio, desde la concejalía de Lengua Catalana también están atentos para que los negocios de la ciudad cumplan con la normativa (por ejemplo, en los rótulos o folletos y documentos que se entregan a los clientes). De entrada, cada vez que se abre un nuevo local, el consistorio envía una carta recordando lo que establece la ley y se pone a su disposición por si necesitan asesoramiento o traducciones.

La concejala de Lengua Catalana de Girona, Núria Riquelme, y el barbero Pedro Barbella hablando en el interior de la peluquería Rut's Barberia & Tattoo de la Devesa de Girona. / ACN

El año pasado, Girona envió 225 comunicaciones de este tipo. Y en lo que llevamos de 2025, ya lo ha hecho con 210 establecimientos más de nueva apertura.

Paralelamente, la concejalía de Lengua Catalana también se centra en detectar qué comercios incumplen la normativa e intenta que lo corrijan. De entrada, esto se hace a través de la mediación y con visitas presenciales de los técnicos municipales.

Núria Riquelme explica que, durante este año, el consistorio ha detectado "una veintena de establecimientos" que no cumplen la ley. A todos se les ha enviado un correo electrónico pidiendo que usen el catalán, y además, en diecisiete de los casos, este correo se ha acompañado también de una visita de los técnicos.

En caso de que estos comercios no muevan ficha, entonces es cuando el ayuntamiento los lleva ante la Agencia Catalana de Consumo. "Nosotros siempre decimos que lo más positivo es que la gente se sume al carro de la lengua, porque eso también contribuye al tejido comercial de la ciudad; pero si después de unos cuantos avisos no hay reacción, se acaba llegando a la denuncia", concluye la concejala de Lengua Catalana.