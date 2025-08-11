Fuego en el monumento

Andalucía cifra en un millón de euros la restauración de la Mezquita de Córdoba

El Cabildo anuncia que asumirá el coste total de las obras

Así se ve la Mezquita-Catedral el día después del incendio

A. J. González

Pilar Cobos

Córdoba
El Cabildo ha afirmado este lunes que asumirá íntegramente el coste de la restauración de la Mezquita Catedral de Córdoba tras el incendio que afectó el viernes pasado al monumento, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así lo ha manifestado el deán presidente del organismo, Joaquín Alberto Nieva, quien ya apuntó el sábado pasado en su primera atención a los medios de comunicación después del siniestro a la existencia de un fondo de contingencia para estos casos.

Tanto este responsable como otras fuentes consultadas por este periódico indican que, por el momento, no han estimado el presupuesto de la actuación. Sin embargo, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha avanzado este lunes en declaraciones a Onda Cero que el importe rondaría el millón de euros.

Fuentes del Cabildo insisten en recordar que este órgano cuenta con un fondo de contingencia que se dota anualmente "en previsión de desgracias como esta" o de situaciones como el covid, cuando se desplomaron las visitas turísticas y, por ende, los ingresos económicos.

Agilizar los plazos

"Podemos hacer frente solos a los costes de restauración. No obstante, agradecemos todas las muestras de solidaridad y los ofrecimientos en el ámbito económico", han subrayado. También han destacado la "importancia" de que, una vez se haya elaborado el plan de actuación para la restauración del monumento (que debe ser supervisado y aprobado por la Consejería de Cultura), "se pudieran agilizar los plazos, de modo que pudiéramos acometer los trabajos, coordinadamente con todas las administraciones, para que podamos volver a la situación de normalidad a la mayor prontitud".

