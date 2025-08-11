Delincuencia
¡Cuidado con estos billetes! La Guardia Civil alerta sobre esta estafa común pero muy difícil de identificar
El aviso ha llegado tras lo sucedido en una de las discotecas de Magaluf, en Mallorca
Alba Aguilera
Los estafadores no conocen las vacaciones. De hecho, es en este periodo cuando sus víctimas están con la guardia baja, convirtiéndose en el momento perfecto para el asalto. Diariamente incontables personas son objeto de la ciberdelincuencia, y pararle los pies a todos los ladrones digitales es una tarea prácticamente imposible.
Es por ello que una de las soluciones a las que la Guardia Civil se aferra desde hace un tiempo es la advertencia ciudadana: exponer los diferentes tipos de estafa, sus riesgos y ofrecer los consejos esenciales para evitar caer en ellas. En resumen, reeducar a la población con la concienciación de los peligros de la web y el intercambio de datos personales.
El problema es que estos delincuentes son tan creativos que no paran de sorprender con nuevas técnicas de engaño, siendo difícil estar al tanto de cómo defendernos ante todas las situaciones posibles.
Un ejemplo de ello es el acontecimiento que tuvo lugar en Magaluf (Mallorca) durante el pasado fin de semana y que ha llevado a la Guardia Civil a poner en aviso a la población sobre el uso de billetes falsos, mucho más comunes de lo que podamos pensar.
Intentaron pagar con estos billetes
Los protagonistas de los hechos han sido dos hombres que, presuntamente, intentaron pagar con falsificaciones de billetes en una discoteca de Magaluf. La Guardia Civil los detuvo y dio los detalles de cómo fueron pillados.
Según ha informado el Instituto Armado, los agentes observaron detenidamente la sospechosa actitud de los dos individuos de nacionalidad polaca. Concretamente, describieron su conducta como esquiva y nerviosa.
Cada uno de los hombres llevaba entre sus pertenencias cuatro billetes falsos de 100 euros. Según se ha informado, utilizaron una de estas falsificaciones para intentar entrar en el local y las otras dos las lanzaron por las escaleras nada más ver acercarse a los agentes de la Guardia Civil.
Finalmente, los susodichos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda y estafa en grado de tentativa. Por ahora, la Guardia Civil sigue intentando esclarecer la procedencia exacta del dinero falso.
