Infracción
Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt
Según la cuenta de Instagram Circuliperladreta, el profesional estaba de servicio y se podría enfrentar a multas que oscilan entre 4.001 y 6.000 euros y la posible retirada de la licencia
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Las maniobras de un taxista pusieron en riesgo la seguridad de un motorista y el resto de usuarios de la vía en la Ronda de Dalt de Barcelona, según la cuenta de Instagram Circuliperladreta, que comparte algunos vídeos de infracciones que suceden en las carreteras catalanas. El perfil de redes sociales ha publicado un vídeo que muestra una serie de movimientos peligrosos por parte de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt de Barcelona.
En las imágenes, grabadas desde la moto, se observa cómo el taxi circulaba inicialmente delante del vehículo de dos ruedas por el carril izquierdo sin estar realizando ningún tipo de adelantamiento. Al no apartarse al carril central, el motorista decidió hacerle varias ráfagas de luz para poder adelantarlo, consiguiendo que finalmente se desplazara al carril central.
A partir de ese momento, el conductor del taxi -que llevaba un pasajero en ese momento- se colocó detrás de la moto, a muy poca distancia y con las luces largas encendidas. También empieza a hacer adelantamientos bruscos por la derecha para después cerrarle el paso, tanto por la derecha como por la izquierda, en repetidas ocasiones.
El motorista asegura en el mismo perfil de Instagram que, en ese momento, el taxista le mostró un objeto que podrían ser nunchakus, para intimidarlo.
Según la misma fuente, este tipo de conductas "ponen en grave riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía" y podrían considerarse tanto delitos contra la seguridad vial como amenazas. La cuenta recuerda que el Reglamento Metropolitano del Taxi tipifica como infracción muy grave cualquier actuación que ponga en riesgo a otros durante el servicio, con multas que oscilan entre 4.001 y 6.000 euros y la posible retirada de la licencia.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas