Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt

Las maniobras de un taxista pusieron en riesgo la seguridad de un motorista y el resto de usuarios de la vía en la Ronda de Dalt de Barcelona, según la cuenta de Instagram Circuliperladreta, que comparte algunos vídeos de infracciones que suceden en las carreteras catalanas. El perfil de redes sociales ha publicado un vídeo que muestra una serie de movimientos peligrosos por parte de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt de Barcelona.

En las imágenes, grabadas desde la moto, se observa cómo el taxi circulaba inicialmente delante del vehículo de dos ruedas por el carril izquierdo sin estar realizando ningún tipo de adelantamiento. Al no apartarse al carril central, el motorista decidió hacerle varias ráfagas de luz para poder adelantarlo, consiguiendo que finalmente se desplazara al carril central.

A partir de ese momento, el conductor del taxi -que llevaba un pasajero en ese momento- se colocó detrás de la moto, a muy poca distancia y con las luces largas encendidas. También empieza a hacer adelantamientos bruscos por la derecha para después cerrarle el paso, tanto por la derecha como por la izquierda, en repetidas ocasiones.

El motorista asegura en el mismo perfil de Instagram que, en ese momento, el taxista le mostró un objeto que podrían ser nunchakus, para intimidarlo.

Según la misma fuente, este tipo de conductas "ponen en grave riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía" y podrían considerarse tanto delitos contra la seguridad vial como amenazas. La cuenta recuerda que el Reglamento Metropolitano del Taxi tipifica como infracción muy grave cualquier actuación que ponga en riesgo a otros durante el servicio, con multas que oscilan entre 4.001 y 6.000 euros y la posible retirada de la licencia.