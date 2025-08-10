Qué es el 'Summer Slide' y cómo afecta al rendimiento escolar de miles de niños cada septiembre

Llega septiembre y, para muchas familias, con él llega una frustrante sorpresa. Un niño que en junio leía con fluidez, ahora titubea ante palabras simples; una niña que dominaba las sumas, de repente parece haber olvidado cómo se hacen. Este retroceso, conocido en el ámbito psicopedagógico como 'Summer Slide' o "deslizamiento de verano", es un fenómeno real y documentado que describe la pérdida de habilidades académicas y cognitivas que sufren miles de escolares durante las largas vacaciones estivales. No se trata de una condición médica ni de un problema de aprendizaje repentino, sino de la consecuencia directa de una pausa prolongada en las rutinas y los estímulos educativos que mantienen el cerebro activo y en forma.

Esta regresión académica es el resultado natural de desconectar durante casi tres meses de las estructuras y los desafíos intelectuales del entorno escolar. La falta de práctica diaria provoca que las conexiones neuronales asociadas a la lectura, el cálculo o la resolución de problemas se debiliten. Aunque es un proceso que afecta en mayor o menor medida a todos los estudiantes, su impacto puede ser especialmente severo en aquellos niños que ya presentan ciertas dificultades, dejando una huella notable en su rendimiento y confianza al inicio del nuevo curso.

El deslizamiento académico: qué habilidades se pierden en verano

El 'Summer Slide' no afecta a todas las áreas por igual; hay ciertas competencias que son particularmente vulnerables al olvido si no se mantienen activas. Las habilidades lectoescritoras suelen ser las primeras en resentirse. La fluidez lectora, la comprensión de textos y la capacidad para expresar ideas por escrito requieren una práctica constante. Sin el hábito diario de leer o escribir, es común observar un retroceso significativo. Junto a ellas, las capacidades lógico-matemáticas también son muy susceptibles a la pérdida. El cálculo mental, la resolución de problemas y la memoria de trabajo necesaria para operaciones complejas se debilitan sin un refuerzo continuo.

Más allá de lo puramente académico, el 'Summer Slide' impacta en áreas cruciales del desarrollo. El lenguaje oral y comunicativo puede empobrecerse, reduciéndose el vocabulario y la complejidad de las estructuras gramaticales. Asimismo, las habilidades sociales se ven afectadas. La falta de interacción diaria con un grupo de iguales puede debilitar la empatía, la capacidad de cooperación y la resolución de conflictos. Finalmente, la ausencia de horarios y límites claros puede desestabilizar la regulación emocional y conductual, provocando un aumento de la impulsividad o la ansiedad en niños que ya tienen dificultades en este ámbito.

Un impacto desigual: los niños más vulnerables al 'summer slide'

Aunque todos los niños pueden experimentar este deslizamiento, el fenómeno no es democrático. Su impacto es mucho más profundo y preocupante en perfiles específicos, especialmente en aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Menores con diagnósticos como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Espectro Autista (TEA), o dificultades específicas del aprendizaje como la dislexia o la discalculia, son extremadamente sensibles a la interrupción de sus rutinas. Para ellos, la estructura del curso escolar y las terapias no son solo un apoyo académico, sino un andamiaje fundamental para su estabilidad emocional y conductual.

La pérdida de estas rutinas estructuradas y de los apoyos continuos puede provocar un retroceso muy significativo, borrando en pocas semanas los avances que tanto esfuerzo costaron durante el año. No se trata solo de olvidar conocimientos; se trata de una desorganización interna que afecta a su capacidad de comunicación, su autorregulación y su bienestar general. Por ello, para estos niños, el verano no debe ser un vacío de estímulos, sino un periodo donde se mantengan ciertas pautas de forma flexible y lúdica, asegurando una continuidad que les permita volver a la escuela con seguridad y sin la carga de tener que "empezar de cero" otra vez. La clave no es prolongar el estrés escolar, sino encontrar un equilibrio sano que combine descanso con una estimulación adaptada y placentera.