Varios incendios amenazan la provincia de León y desalojan a los vecinos de algunos municipios del paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad

La situación de los numerosos incendios en la provincia de León va mejorando poco a poco, aunque 35 vecinos de la localidad de Yeres siguen desalojados por el humo en la zona y se mantiene el índice de gravedad de nivel 2 tanto en el municipio de Puente Domingo Flórez como en el de Llamas de la Cabrera.ç

Sin embargo, el incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres se ha complicado esta tarde y ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, que de momento no se ha visto afectado por las llamas.

En concreto, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en León, han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada.

Vecinos desalojados

A pesar de ello se mantiene el desalojo de los vecinos de la localidad de Yeres, que fueron evacuados por precaución debido al intenso humo a última hora de ayer.

La mayoría de los desalojados se han desplazado a segundas viviendas o están con familiares y los turistas han sido realojados en el hotel de Puente Domingo Flórez, a la espera de que en las próximas horas puedan volver a sus hogares.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado el relevo de los 18 militares que durante toda la noche han estado luchando contra las llamas y monitorizando con drones su evolución, mientras que los medios de extinción en el terreno se han reducido de 22 a 8, incluidos dos helicópteros.

Amenaza a Las Médulas

Asimismo, continúan cortados los accesos al monumento natural de Médulas -Patrimonio de la Humanidad- para facilitar el trabajo del operativo contra incendios impidiendo el tráfico de particulares y evitar posibles riesgos a la población.

El incendio iniciado a las cuatro y media de la tarde de ayer, por causas que todavía están en investigación, se encuentra a escasos kilómetros en línea recta de este conocido enclave y muy cerca a la frontera con la vecina comunidad gallega.

También evoluciona favorablemente el incendio de Llamas de la Cabrera, perteneciente al Ayuntamiento de Benuza, y se han reducido, hasta los 18, los 27 medios terrestres que trabajaban a primeras horas de la mañana, en un dispositivo en el que también colaboran cerca de una veintena de militares de la UME.

Tras una noche difícil con las llamas extendiéndose en una amplia zona con una orografía muy díficil, que complica mucho las tareas de extinción y limita las acciones, fuentes del dispositivo han descartado el desaolojo de la localidad.

Por su parte, se mantiene el nivel de peligrosidad IGR 1 en los incendios de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), que se iniciaron a causa de los numerosos rayos que se registraron en la tarde del viernes en forma de tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, y en donde se despliegan 12 y 15 medios, respectivamente.

El último incendio en el que se activó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, localizado en Sésamo, perteneciente al Ayuntamiento de Vega de Espinareda, ha sido dado por controlado, aunque se mantiene un retén para evitar que se reaviven las llamas.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque ya sin llama, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos en la comarca de El Bierzo.

Situación "favorable" en Ávila

Miembros de la Policía Local durante un incendio en las proximidades de Las Navas del Marqués (Ávila). / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

El incendio que se declaró a primera hora de la tarde del viernes en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y después se extendió hasta el vecino municipio de Las Navas del Marqués, se encuentra "estabilizado" y con "leves" reproducciones en su perímetro este domingo, tras quemar entre 500 y 600 hectáreas.

Según ha informado a través de la red social X el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, por el momento se mantiene el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR-2) por el corte de la vía férrea, entre Ávila y Madrid, que discurre por la zona afectada.

En una de las jornadas más calurosas del verano y con algo de viento, el Gobierno autonómico da por "estabilizado" este fuego que obligó a evacuar durante un día a unas 1.500 personas de dos barrios de Las Navas del Marqués, La Estación y Ciudad Ducal, y a cortar al tráfico la CL-505, entre Ávila y esta localidad, hasta el límite con la Comunidad de Madrid.

Una vez reabierta al tráfico la CL-505, conocida como 'carretera de Las Navas', lo que queda por volver a la normalidad es el tráfico ferroviario, una circunstancia que "será examinada en las próximas jornadas con vista a su reapertura por parte de Junta y Adif", según José Francisco Hernández.

Por el momento, se mantienen en la zona medio centenar de medios, entre los que figuran 4 aéreos, 16 agentes medioambientales, 9 cuadrillas terrestres, 12 autobombas, 3 bulldózer, una cuadrilla helitransportada (BRIF), 4 técnicos y otros medios, junto al despliegue realizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según las primeras estimaciones, este incendio, cuyas causas se están investigando, podría haber quemado entre 500 y 600 hectáreas, mayoritariamente de pinos y pastos, en esta zona de la provincia de Ávila, próxima a la Comunidad de Madrid.