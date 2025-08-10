Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los avisos de Meteocat y Aemet y temperaturas en Europa

Oliola, Tremp y Albesa superan los 40 grados

La segunda ola de calor del verano ha comenzado este sábado con máximas que han rozado los 41 °C en Ponent y el Pirineo Occidental, especialmente en las comarcas de la Noguera, el Segrià, el Urgell y el Pallars Jussà. A las 18:00 horas, destacan registros como los 40,6 °C en Oliola, 40,4 °C en Tremp, 40,1 °C en Albesa, 40 °C en Lleida y 39,9 °C en Seròs, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña.

Protecció Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en las comarcas de Ponent y el Pirineo Occidental hasta mediados de la próxima semana. Mañana domingo se mantendrá la ola de calor en las mismas comarcas y se añadirán la Ribera d’Ebre y la Terra Alta.

Paralelamente, las noches también serán tropicales en gran parte del litoral y el pico de calor se prevé entre el domingo y el lunes.