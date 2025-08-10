En Directo

Subida de temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los avisos de Meteocat y Aemet y temperaturas en Europa

Calor intenso en Barcelona

Calor intenso en Barcelona

Ver galería

Calor intenso en Barcelona el sábado 9 de agosto / MARC ASENSIO CLUPES

Ángel Guerrero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los modelos anticipan la llegada de una masa de aire extremadamente cálido que empieza notarse con fuerza a partir de este sábado. Este fenómeno elevará la temperatura en buena parte de Catalunya, con especial énfasis en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como por la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, las temperaturas también se disparan.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Directo | El Meteocat alerta de altas temperaturas nocturnas a partir de hoy en Lleida y Tarragona

Directo | El Meteocat alerta de altas temperaturas nocturnas a partir de hoy en Lleida y Tarragona

Mujeres al frente de la investigación

Mujeres al frente de la investigación

Los mejores miradores de Barcelona para ver la alineación de planetas de hoy

Los mejores miradores de Barcelona para ver la alineación de planetas de hoy

Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber

Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber

Mujeres que lideran la ciencia en Catalunya: "Un ecosistema diverso genera mejores preguntas y respuestas"

Mujeres que lideran la ciencia en Catalunya: "Un ecosistema diverso genera mejores preguntas y respuestas"

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

Catalunya crea un grupo de expertos para monitorizar las políticas de igualdad en los centros de investigación

Catalunya crea un grupo de expertos para monitorizar las políticas de igualdad en los centros de investigación