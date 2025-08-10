En Directo
Subida de temperaturas
Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los avisos de Meteocat y Aemet y temperaturas en Europa
Ángel Guerrero
Los modelos anticipan la llegada de una masa de aire extremadamente cálido que empieza notarse con fuerza a partir de este sábado. Este fenómeno elevará la temperatura en buena parte de Catalunya, con especial énfasis en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como por la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, las temperaturas también se disparan.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor
Un joven de 25 años en grave estado tras sufrir un golpe de calor en el Metro de Madrid
Un joven de 25 años se encuentra en grave estado tras sufrir un golpe de calor este sábado por la noche en el Metro de Madrid, han informado los servicios de emergencias. Pasadas las 21:00 horas, los vigilantes del transporte público han sacado a la calle Ginzo de Limia número 47, en la boca de la estación de Herrera Oria, en la Línea 9, a un varón que había comenzado a sentirse mal en el Metro. El Samur Protección Civil atendió al joven y le aplicó medidas como suero frío, manta de frío u hielo para reducir su temperatura corporal, que superaba los 41 grados, ha informado Emergencias Madrid. A continuación, el joven fue intubado y trasladado en grave estado al Hospital de La Paz.
Meteocat avisa de altas temperaturas nocturnas a partir del domingo en Lleida y Tarragona
Meteocat ha actualizado el aviso por calor nocturno y ha puesto en aviso a Lleida y Tarragona por las altas temperaturas esperadas para el domingo noche.
Oliola, Tremp y Albesa superan los 40 grados
La segunda ola de calor del verano ha comenzado este sábado con máximas que han rozado los 41 °C en Ponent y el Pirineo Occidental, especialmente en las comarcas de la Noguera, el Segrià, el Urgell y el Pallars Jussà. A las 18:00 horas, destacan registros como los 40,6 °C en Oliola, 40,4 °C en Tremp, 40,1 °C en Albesa, 40 °C en Lleida y 39,9 °C en Seròs, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña.
Protecció Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en las comarcas de Ponent y el Pirineo Occidental hasta mediados de la próxima semana. Mañana domingo se mantendrá la ola de calor en las mismas comarcas y se añadirán la Ribera d’Ebre y la Terra Alta.
Paralelamente, las noches también serán tropicales en gran parte del litoral y el pico de calor se prevé entre el domingo y el lunes.
Tremp roza los 40 grados en la séptima jornada de la ola de calor
Protecció Civil de la Generalitat tiene activada la alerta del plan Procicat por la ola de calor prevista los próximos días en el tercio oeste: desde este sábado se pueden superar los umbrales de calor intenso en las comarcas del Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià y Garrigues (Lleida).
Tremp ha registrado la máxima en Catalunya este sabado, aunque la cúspide de la ola de calor se espera el domingo, cuando podrían superarse los 40 grados en algunas zonas de Lleida.
El calor aprieta y no da un respiro: Catalunya alcanzará los 40 grados
La ola de calor cumple este sábado su séptimo día con una clara protagonista, la alta temperatura tanto de día como de noche: 13 comunidades están en aviso por máximas que, en algunos lugares, podrían sobrepasar los 40 grados, y por mínimas que apenas bajarán de los 26-28.
Después de casi una semana de calor, este sigue siendo hoy sofocante en muchos puntos de España, lo que se ha traducido, un día más, en avisos por riesgo de temperaturas máximas en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque con distintos niveles. Así, desde las 13:00 horas ocho comunidades autónomas aparecen en naranja por riesgo importante de altas temperaturas, entre las que está Catalunya por el aviso en Lleida
El Ayuntamiento de Lleida activa la fase 2 del Plan para prevenir los efectos del calor
La alcaldesa accidental de Lleida, Carme Valls, ha activado este sábado por la mañana la fase 2 del Plan POCSMLL 2025 para prevenir los efectos del calor, ya que pueden superarse los 40,3 grados hasta el lunes y el episodio puede durar hasta el miércoles.
Comporta poner en marcha todas las medidas previstas para proteger la salud de la población, especialmente de los más vulnerables, y prevé la coordinación de los departamentos de Salud Pública, Servicios Sociales, Protección Civil, Participación, Gente mayor, Deportes y otras áreas municipales.
Entre las medidas de la fase 2 está coordinar el Plan Local de Inclusión Social, Salud Pública y Protección Civil para traslados de vulnerables a centros sanitarios; llamada preventiva a usuarios de Teleasistencia Domiciliaria; seguimiento preventivo del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD); y seguimiento a mayores de 90 años sin servicios municipales, personas sin hogar y transeúntes en el marco de la campaña agraria.
Lleida y Tarragona combinan la ola de calor con un peligro muy alto de incendio
Catalunya ha activado el nivel 3 del plan Alfa en 53 municipios de 8 comarcas de Ponent (Lleida) y Terres de l'Ebre (Tarragona) por peligro muy alto de incendio forestal este sábado. Son la Noguera, Segrià, Garrigues, Urgell (Lleida), Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà (Tarragona), informan Agents Rurals de la Generalitat vía X.
Protecció Civil tiene activada la alerta del plan Procicat por la ola de calor prevista los próximos días en el tercio oeste: desde este sábado se pueden superar los umbrales de calor intenso en el Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià y Garrigues (Lleida).
El pirineo catalán combinará el fuerte calor con intensas lluvias
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado este sábado que en el pirineo catalán el fuerte calor se combinará con intensas lluvias. En esta zona, a causa de la elevada temperatura, aumenta la inestabilidad atmosférica y se podrían dar chubascos, aguaceros y tormentas. El SMC recomienda estar pendiente de sus avisos por calor extremo, calor nocturno y intensidad de la lluvia.
El lunes será el día de más calor y la noches serán tropicales en muchos puntos de Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado este sábado que el lunes será el día más caluroso de esta nueva ola de calor y que las noches serán tropicales en la mayoría de puntos del territorio catalán. ¿Qué marca que una noche sea tropical? Pues que los termómetros no bajen de los 20ºC. En Lleida y en el litoral podrían superar los 22ºC y en el área metropolitana de Barcelona podrían llegar a los 25. El SMC recomienda estar pendiente de sus avisos por calor extremo y calor nocturno.
Hosteleros piden retrasar el horario de cierre debido al calor
La Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura ha considerado este sábado que es "fundamental" que se aumente el horario de cierre de los establecimientos hosteleros extremeños a tenor de la menor actividad diurna existente en verano como consecuencia del calor. El presidente de la entidad, Antonio Martínez, ha explicado a EFE que ha propuesto a la Junta de Extremadura que este horario de cierre "se prolongue durante una hora más", lo que espera "se pueda negociar" tras las vacaciones "de cara como muy tarde al próximo verano". Según ha expresado, los establecimientos "sufren muchas pérdidas" en actividad y ventas durante el periodo estival debido a que en muchos días del verano "no se puede estar en las terrazas desde el final del desayuno hasta las 21:00 horas".
