Energía

El Govern adjudica las obras para instalar placas fotovoltaicas en la C-32 en Arenys

Las obras comenzarán el próximo mes de septiembre y está previsto que finalicen en junio de 2026

Placas fotovoltaicas.

Placas fotovoltaicas. / SOM ENERGIA

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicado las obras para instalar un parque solar de placas fotovoltaicas en la antigua zona de peaje de la C-32 en Arenys de Mar (Barcelona), por un importe de cerca de cuatro millones de euros.

Las obras comenzarán el próximo mes de septiembre y está previsto que finalicen en junio de 2026, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En total, se instalarán 7.728 módulos solares fotovoltaicos, que generarán 6,4 GW/h anualmente, lo que equivale al 16% de lo que se consumió en 2024 en las carreteras de la Generalitat.

Las obras de instalación del parque solar -que ocupará una superficie de cerca de 3,24 hectáreas- forman parte del programa de autogeneración y descarbonización de la red viaria de la Generalitat y están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Por otra parte, las obras para la planta fotovoltaica de autogeneración en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona) -con la instalación de más de 3.300 módulos, que generarán 2,9 GW/h anualmente- se encuentran en su fase final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  3. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
  6. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas

Instagram, el Tinder de le generación Z: guía básica para entender el "lenguaje sutil" de 'likes', emojis y rituales

Instagram, el Tinder de le generación Z: guía básica para entender el "lenguaje sutil" de 'likes', emojis y rituales

Los adolescentes rompen las reglas de las redes sociales y las obligan a reformularse

Los adolescentes rompen las reglas de las redes sociales y las obligan a reformularse

Directo | Sigue la última hora de la ola de calor en Catalunya y resto de España

Directo | Sigue la última hora de la ola de calor en Catalunya y resto de España

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Esta es la estafa del gato, de la que alerta la Policía Nacional

Esta es la estafa del gato, de la que alerta la Policía Nacional

El cardiólogo José Abellán, de 39 años: "Descansar bien no es un lujo sino una necesidad biológica"

El cardiólogo José Abellán, de 39 años: "Descansar bien no es un lujo sino una necesidad biológica"

El Govern adjudica las obras para instalar placas fotovoltaicas en la C-32 en Arenys

El Govern adjudica las obras para instalar placas fotovoltaicas en la C-32 en Arenys

Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"

Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"