El Govern adjudica las obras para instalar placas fotovoltaicas en la C-32 en Arenys

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicado las obras para instalar un parque solar de placas fotovoltaicas en la antigua zona de peaje de la C-32 en Arenys de Mar (Barcelona), por un importe de cerca de cuatro millones de euros.

Las obras comenzarán el próximo mes de septiembre y está previsto que finalicen en junio de 2026, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En total, se instalarán 7.728 módulos solares fotovoltaicos, que generarán 6,4 GW/h anualmente, lo que equivale al 16% de lo que se consumió en 2024 en las carreteras de la Generalitat.

Las obras de instalación del parque solar -que ocupará una superficie de cerca de 3,24 hectáreas- forman parte del programa de autogeneración y descarbonización de la red viaria de la Generalitat y están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Por otra parte, las obras para la planta fotovoltaica de autogeneración en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona) -con la instalación de más de 3.300 módulos, que generarán 2,9 GW/h anualmente- se encuentran en su fase final.