Municipios
¿Cuáles son los nombres que más aparecen en el nomenclátor de calles de Catalunya? Compara tu municipio con el vecino
Major, Església y Catalunya despuntan como los nombres más populares de un callejero marcado por figuras como Pau Casals, Jacint Verdaguer y Mercè Rodoreda
Así son las calles de los municipios catalanes en seis gráficos
Francisco José MoyaFrancisco José Moya
Infografía
Núria MarrónNúria Marrón
Periodista
Catalunya dedica a figuras masculinas 8 de cada 10 calles con nombre propio. De los 500 nombres de calle más frecuentes dedicados a personalidades, solo el 17,4% están vinculados a mujeres y, de ellas, siete de cada 10 son religiosas, un porcentaje que no se da en el nomenclátor masculino. Más allá del sesgo de género, Major, Església y Catalunya despuntan como los nombres más comunes del callejero, que también refleja una fuerte conexión con la naturaleza. EL PERIÓDICO ha elaborado diferentes infografías que radiografían el nombre de las calles en Catalunya a partir de los datos extraídos por la ACN.
Ocho de cada diez nombres propios del nomenclátor están dedicados a hombres. De hecho, de los 500 más comunes 132 son personalidades. De todos estos, solo nueve corresponden a mujeres y 14 a santas, mientras que 72 homenajean a hombres y 37 a santos. En cifras absolutas, la desigualdad aún es más evidente: existen 6.415 vías dedicadas a figuras masculinas y 3.776 a santos, frente a solo 505 vías con nombre de mujer y 1.048 de santas.
La sexta vía más frecuente está dedicada al compositor Pau Casals, con 407 placas con su nombre. A la zaga van Jacint Verdaguer (395) y Lluís Companys (286) y otras personalidades históricas como Pompeu Fabra, Joan Maragall, Antoni Gaudí y Àngel Guimerà. Entre los veinte personajes ilustres más habituales, hay dos de ámbito internacional: el doctor Fleming, descubridor de la penicilina, y Cristóbal Colón.
Respecto a las mujeres, destacan las escritoras Mercè Rodoreda (138 vías), Montserrat Roig (108) y Maria Aurèlia Capmany (78). Les siguen otras figuras como Margarida Xirgu (46 vías), Rosa Sensat (45) y Frederica Montseny (43). En el nomenclátor de mujeres ilustres, también destacan la física Marie Curie (35 vías) y la pedagoga italiana Maria Montessori (diez).
Los nombres elegidos también tienen sus geografías. Por ejemplo, en las comarcas del litoral y prelitoral, hay dos nombres que se alternan en el 'top ten': Església (el más ubicuo en la demarcación de Girona, Maresme, Alt Penedès y Ribera d'Ebre) y Catalunya (Selva, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Tarragonès, Baix Ebre y Terra Alta). En el interior, en cambio, reina de forma casi absolutista el 'carrer Major', con la excepción del Berguedà, consagrado a Església.
Más allá de Catalunya, y su regencia compartida con Església y Major, los topónimos más recurrentes son, de calle, Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona y, en comarcas, Empordà, Cerdanya, Maresme y Priotat. Por países -cabe decir que menos elegidos que ciudades y comarcas, despuntan Espanya, Andorra y França. Sería difícil explicar por qué, pero Luxemburgo aparece entre los países preferidos del nomenclátor.
El nomenclátor catalán también tiene preferencia por el 'carrer Nou' y 'de la Font'. A la vez, presenta una fuerte conexión con la naturaleza: el pino es el árbol más homenajeado; el 'rossinyol', el ave más ubicua; y el rosal, la planta más popular. Accidentes geográficos como Montserrat, Montseny o el río Llobregat también dan nombre a un gran número de vías. En el reverso de la popularidad también hay nombres de calle que solo tienen un registro, como la calle de la Àvia Catalana, en Palafrugell; del Badabadoc, en Sant Quirze del Vallès; del Balcó de les Clotes, en Vilafranca del Penedès; el pasillo del American Lake, en Gavà; o la Galeria de Llevant, en Ametlla de Merola.
En el siguiente buscador puede encontrar todos los nombres de las calles y su número de apariciones.
La calle es el tipo de vía más recurrente en Catalunya (más de 74.000), seguida de plaza (10.141), pasaje (5.017), avenida (4.024) y camino (3.526). Al otro lado de la popularidad, aparecen Baixada (210), Veïnat (190) y Pujada (157). A continuación, puede consultar la tipología de las vías catalanas.
