Mujeres que lideran la ciencia en Catalunya: "Un liderazgo efectivo crea confianza y facilita que lo extraordinario ocurra"

¿Qué implica liderar un centro de investigación con perspectiva de género? ¿Cómo se rompe con formas de trabajar arcaicas heredadas? ¿Y cómo se sostiene la ciencia en un entorno donde aún persisten techos de cristal? Seis directoras de centros de investigación catalanes hablan con EL PERIÓDICO sobre los cambios que han impulsado desde que asumieron el cargo y explican su visión sobre el liderazgo feminista en un ámbito tan competitivo y complejo como es el mundo de la ciencia.

Desde pequeña, Gemma Domènech sintió fascinación por cómo nos relacionamos con el pasado. “El patrimonio no es solo memoria, es identidad y conflicto”, afirma. Su vocación, explica, surgió de la necesidad de entender cómo se gestiona esa memoria colectiva y cómo puede transformarse con una mirada crítica. Esa inquietud la llevó a explorar múltiples facetas, desde la docencia a los museos y, finalmente, a asumir la dirección del Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC). Desde que tomó los mandos de este centro, Domèch afirma que ha trabajado para fortalecer alianzas científicas y potenciar la transferencia de conocimiento con impacto social.

"El conocimiento científico se construye mejor desde el respeto y el diálogo"

Para Domènech, el liderazgo feminista es una práctica cotidiana que se basa en facilitar procesos, escuchar activamente y acompañar a los equipos desde la confianza. “Liderar no es controlar, es cuidar”, afirma con convicción. Lejos de los modelos jerárquicos tradicionales, apuesta por una estructura horizontal donde se promueva la corresponsabilidad y donde cada persona se sienta partícipe del proyecto común. "El conocimiento científico se construye mejor desde el respeto y el diálogo", defiende.

Gemma Domenech, directora de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) / David Aparicio Fita / EPC

La pasión por las matemáticas le llegó a Carme Cascante desde casa. Su padre, matemático e ingeniero, le transmitió esa curiosidad temprana que más tarde cristalizó en una sólida carrera académica. Desde que lidera el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), Cascante ha impulsado un ambicioso plan estratégico con el objetivo de fortalecer el impacto científico del centro, con especial atención a nuevas áreas vinculadas a la inteligencia artificial, así como a fomentar la atracción de talento y el refuerzo del impacto social y económico de las matemáticas.

"El liderazgo feminista significa construir una comunidad científica más plural y enriquecedora"

Cascante cree firmemente en la necesidad de visibilizar referentes femeninos y actuar desde etapas tempranas para evitar la pérdida de talento en la academia. “El liderazgo feminista significa construir una comunidad científica más plural y enriquecedora”, sostiene, convencida de que diversidad e innovación son inseparables.

Carme Cascante, directora del Centro de Investigación Matemática (CRM). / Zowy Voeten / EPC

Más que una decisión repentina, para Ana Pérez la ciencia fue siempre una curiosidad constante y una búsqueda por entender el mundo. Desde su llegada a la dirección del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), esta ingeniera ha apostado por reestructurar las unidades científicas para potenciar afinidades de investigación, fomentar la interdisciplinariedad y dar mayor visibilidad a la ingeniería con impacto social. "Gracias a estos cambios el centro ha crecido un 60% en personal, ha doblado sus ingresos y ha aumentado su impacto científico”.

"El liderazgo efectivo es el que sabe rodearse de personas brillantes, crear confianza, y facilitar el camino para que lo extraordinario ocurra"

Para Pérez, el liderazgo feminista significa "cuidar y facilitar antes que imponer". Defiende una forma de liderar que "escucha más de lo que ordena", que construye autoridad desde el ejemplo y que promueve entornos donde el talento pueda florecer sin miedo. "En ciencia, nadie lo sabe todo —y eso es maravilloso—, así que el liderazgo efectivo es el que sabe rodearse de personas brillantes, crear confianza, y facilitar el camino para que lo extraordinario ocurra", explica.

Ana Pérez, directora del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) / Elisenda Pons / EPC

Maria Lois descubrió su vocación científica en las clases de bioquímica del bachillerato, que despertaron su interés por entender cómo funcionan los seres vivos. Tras una fructífera carrera investigadora, en 2022 asumió la dirección del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) con el objetivo de “crear un entorno donde la excelencia científica se traduzca en soluciones concretas” como, por ejemplo, el desarrollo de variedades agrícolas adaptadas al cambio climático a través de nuevas tecnologías genómicas.

"Nuestro objetivo es crear un entorno donde la excelencia científica se traduzca en soluciones concretas"

Desde su experiencia, Lois defiende que el liderazgo feminista en ciencia pasa por reconocer y reformar las estructuras institucionales que dificultan la igualdad. “Los retos de la gestión científica no entienden de género, pero sí existen desigualdades cuando no se facilita el retorno de las mujeres a la carrera investigadora tras asumir la dirección”, explica. Considera esencial establecer marcos específicos de apoyo para que más científicas puedan liderar sin abandonar su trayectoria académica. Su visión feminista del liderazgo implica también repensar los modelos de éxito, priorizando la colaboración, la corresponsabilidad y el impacto social de la ciencia sobre los reconocimientos individuales.

Desde su nombramiento al frente del Centre de Regulació Genòmica (CRG), cargo que asumirá oficialmente en 2026, Mónica Bettencourt-Dias ha asumido el reto de liderar una de las instituciones científicas más prestigiosas de Europa. Su objetivo, explica, es "seguir impulsando la excelencia, la internacionalización y la innovación". Todo ello con el convencimiento de que "la ciencia debe ser abierta, global y estrechamente conectada con los desafíos sociales".

"Un ecosistema diverso genera mejores preguntas y mejores respuestas"

Bettencourt-Dias defiende que la equidad en ciencia no es solo un valor ético, sino una condición imprescindible para la innovación científica. “Un ecosistema diverso genera mejores preguntas y mejores respuestas”, afirma. Como primera mujer foránea al frente de un centro de investigación en Catalunya, ha asumido también el compromiso de impulsar políticas inclusivas desde la propia estructura del CRG. Para ella, el liderazgo feminista implica crear entornos donde todas las voces sean escuchadas, donde el talento se valore sin sesgos y donde la colaboración prevalezca sobre la competencia.

Para Marga Nadal, su labor al frente del Institut d’Investigació Biomèdica de Girona ha sido una oportunidad para demostrar que el talento y el compromiso pueden hacer avanzar los centros. Consciente de los retos de dirigir un instituto en el que la mayoría de profesionales son asistenciales sanitarios, ha trabajado para conseguir infraestructuras, ampliar las plantillas, atraer financiación y mejorar los indicadores científicos. En solo cuatro años, explica, el presupuesto del centro casi se ha duplicado.

"No hay mejor ejemplo para unos hijos que ver a su madre feliz haciendo ciencia"

Nadal considera que uno de los grandes retos del liderazgo feminista es romper con las ideas heredadas que asocian el poder a modelos masculinos. “Venimos de muchos años de liderazgo masculino, y muchas veces somos nosotras mismas quienes dudamos de si tenemos derecho a estar ahí”, reflexiona. También advierte de los condicionantes estructurales que afectan a las científicas, especialmente en la etapa postdoctoral, cuando muchas compatibilizan la maternidad con las exigencias de la carrera investigadora. Para ella, el liderazgo feminista empieza por reconocer esas realidades, visibilizar referentes y promover condiciones que permitan conciliar sin culpa. “No hay mejor ejemplo para unos hijos que ver a su madre feliz haciendo ciencia”, concluye.