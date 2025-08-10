Una nueva generación de mujeres toma el mando en la ciencia: ya lideran uno de cada tres centros de investigación catalanes

En los últimos años, en los centros de investigación catalanes se está viviendo una revolución silenciosa pero transformadora. Entre 2021 y 2025, en tan solo cinco años, un total de 10 científicas han asumido el liderazgo de algunas de las instituciones científicas más importantes de Catalunya. Esta cifra destaca, sobre todo, si tenemos en cuenta que desde 1984 hasta 2019, solo cinco mujeres habían accedido a este cargo. En total, según reflejan los registros, ellas ya ocupan un tercio de los puestos de dirección de los centros de investigación catalanes y hasta un 86% de los cargos de gerencia. "Estamos ante una revolución que no responde a una estrategia premeditada, sino a un reflejo de una transformación social más profunda. Todas las directoras que han sido nombradas en los últimos años han accedido a su cargo por méritos, no por cuotas", explica Laia Pallejà, directora de la red de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

Desde 2021, Marga Nadal encabeza el Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) y Ana Isabel Pérez-Neira está al frente del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC). En 2022, María Lois asumió la dirección del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG); Gemma Domènech, la del Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), y Begoña Benito, la del Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR). Desde 2024, Marina Mosquera Martínez lidera el Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Laura Chaqués Bonafont está al frente del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), y Carme Cascante dirige el Centre de Recerca Matemàtica (CRM). Este 2025, Susana Puig ha asumido la dirección del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Y el año que viene, Mónica Bettencourt-Dias encabezará el Centre de Regulació Genòmica (CRG), convirtiéndose no solo en la primera mujer en liderar este centro sino también en la primera mujer foránea en dirigir un instituto de investigación en Catalunya.

Proceso de selección

Según explica Pallejà, el proceso de selección para escoger quién ocupa la dirección de un centro de investigación en Catalunya es muy riguroso y basado estrictamente en méritos. Primero se realiza un cribado técnico para asegurar que las candidaturas cumplen los requisitos formales, como tener un perfil de "investigador de reconocido prestigio" dentro de un determinado ámbito y "con demostrada capacidad de liderazgo". Además, los finalistas deben presentar una propuesta concreta sobre las mejoras que aspiran a implementar en el centro y, además, deben someter sus ideas ante un comité evaluador. "No solo se valora el currículum de los candidatos, sino lo que quieren implementar en el centro. Y en este proceso gana el que tenga mejores ideas. En la mayoría de casos, los programas presentados por esta nueva generación de directoras eran indiscutiblemente los mejores entre todos los presentados", destaca la directora de CERCA.

Pallejà afirma que las diez directoras que se han incorporado en los últimos años al sistema de investigación catalán suponen, por un lado, un relevo generacional importante respecto a sus predecesores y, por otro lado, un cambio decidido de liderazgo. "La mayoría tienen entre 40 y 50 años y representan una generación con nuevas ideas, con proyectos más ambiciosos y con una forma distinta de pensar y trabajar en la ciencia", comenta. "La llegada de mujeres en puestos de dirección también supone un cambio en la forma de liderazgo. Y esto, a su vez, no solo cambia las dinámicas de trabajo de los centros sino que, además, promueve la creación de referentes y, poco a poco, contribuye a romper el techo de cristal", reflexiona en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Cambio de liderazgo

Desde centros dedicados a las matemáticas hasta la biomedicina, seis directoras que representan esta "nueva generación de liderazgo" en los centros de investigación de Catalunya explican cómo están llevando a cabo "transformaciones profundas" en sus instituciones, con una mirada estratégica y, sobre todo, un fuerte compromiso social. Gemma Domènech (ICRPC) explica que ha apostado por reforzar alianzas científicas y abrir el conocimiento al entorno social, mientras que Ana Pérez (CTTC) ha reestructurado áreas de investigación logrando un crecimiento notable en personal, recaudación e impacto. Maria Lois (CRAG) ha trabajado para impulsar el desarrollo de soluciones agrícolas frente al cambio climático, Carme Cascante (CRM) ha situado la inteligencia artificial como una nueva línea clave para el futuro del centro y Marga Nadal (IDIBGI) ha duplicado el presupuesto de su instituto en apenas cuatro años. Todas coinciden en la necesidad de vincular excelencia científica con impacto real, apertura interdisciplinaria y conexión directa con los retos de la ciudadanía.

Pero si algo une sus trayectorias es una visión compartida del liderazgo con perspectiva de género, entendido no como un estilo excluyente, sino como una forma de gestión transformadora. "Liderar no es controlar, es cuidar", afirma Domènech, mientras que Pérez reivindica una dirección que "escucha más de lo que ordena". Este enfoque se plasma también en una apuesta por estructuras más horizontales, donde el respeto, la corresponsabilidad y el bienestar del equipo sean centrales en la práctica diaria. En esta línea, Cascante insiste en que "el liderazgo feminista significa construir una comunidad científica más plural y enriquecedora”, algo que requiere referentes visibles y acciones desde las primeras etapas formativas. "En ciencia, nadie lo sabe todo, y eso es maravilloso, así que el liderazgo efectivo es el que sabe rodearse de personas brillantes, crear confianza, y facilitar el camino para que lo extraordinario ocurra", recuerda Pérez, subrayando el valor de crear entornos donde el talento se exprese sin miedo.

La equidad, para estas científicas no es solo una cuestión ética, sino una condición indispensable para innovar. "Un ecosistema diverso genera mejores preguntas y mejores respuestas", resume Bettencourt-Dias (CRG), quien también defiende que la ciencia "debe ser abierta, global y estrechamente conectada con los desafíos sociales". Tirando de este hilo, Domènech argumenta que "el conocimiento científico se construye mejor desde el respeto y el diálogo". Para lograr este objetivo, Lois aboga por reformar las estructuras que dificultan la igualdad y repensar los modelos de éxito, mientras que Marga Nadal apunta al desafío de romper con los roles heredados: "Muchas veces somos nosotras mismas quienes dudamos de si tenemos derecho a estar ahí". En sus palabras, el liderazgo feminista es un ejercicio diario de visibilización, escucha y transformación: una ciencia que no solo se pregunta por el qué, sino también por el cómo y para quién.