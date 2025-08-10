Muere electrocutado un trabajador mientras manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Un trabajador ha muerto este sábado en Zaragoza. Un empleado del restaurante El Casero, ha fallecido este sábado pasadas las 12.30 en la cocina del establecimiento. Son ya 25 muertes en el trabajo las que Aragón ha tenido que lamentar en el presente año.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el fallecido es un varón de 22 años. En torno a las 12.30 horas, el 091 ha recibido la llamada de auxilio donde informaban de que un trabajador había sufrido un accidente laboral mientras manipulaba una campana extractora en el restaurante en el que trabajaba en el barrio de las Fuentes de Zaragoza.

Cuando han llegado los agentes, han comprobado que la víctima se encontraba inconsciente y han solicitado una ambulancia medicalizada para atender al trabajador afectado. Sin embargo, a su llegada, los profesionales sanitarios han intentado reanimar a la víctima, sin éxito.La investigación sigue abierta para determinar todos los motivos que han derivado en este fatal desenlace. La Policía Nacional ha clausurado de momento el restaurante.

Hasta 25 trabajadores han perdido la vida en su puesto laboral en lo que va de año. El último hasta este joven trabajador, un operario de una empresa de ascensores, en un suceso con causas no traumáticas. Apenas un día antes fallecía un empleado en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro mientras pintaba uno de sus depósitos. Así, se cierra una semana negra en Aragón con tres muertes en el ámbito laboral.

Las cifras alarman a instituciones, sindicatos y patronal. El año pasado, 2024, 28 personas murieron en accidente laboral según fuentes oficiales, y 41 según las estadísticas que manejan los sindicatos. Este ejercicio, a falta de cuatro meses, ya han sido 25 los fallecidos que ha habido que llorar.

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral se reunirá en septiembre, de manera extraordinaria, para insistir en la cultura de prevención de riesgos laborales. Pondrá el foco, según confirma la DGA, en las subcontratas.

Reacción conjunta de DGA, sindicatos y patronal

Los últimos registros de muertes en el trabajo, con seis en las dos últimas semanas, han hecho que Gobierno de Aragón, sindicatos y patronal hayan reaccionado de manera conjunta a la situación. "Queremos manifestar la profunda consternación y preocupación por los accidentes laborales con resultado de muerte que se han producido este verano en nuestra comunidad", comienza el comunicado firmado por DGA, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

"Todos tenemos un sentir unánime: uno solo de estos accidentes ya constituye una tragedia que evitar", continúa el escrito, que califica de "sobrecogedora e inaceptable" la acumulación de casos en las últimas semanas. "Ni una sola familia debería sufrir la pérdida de un ser querido que salió de casa para trabajar y no regresó", lamenta el texto conjunto, que también sirve para "reiterar el firme compromiso para erradicar la siniestralidad laboral". Para DGA, sindicatos y patronal es "el desafío prioritario y más importante del acuerdo del Diálogo Social" firmado a finales de 2024.

El comunicado admite que ya se está trabajando en una serie de medidas que pivotan sobre cuatro puntos: prevención, inspección y control, coordinación y colaboración y análisis y estudio. El comunicado anuncia más inversión en la cultura de la prevención, la intensificación de las acutaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, la unión de esfuerzos de todos los agentes osciales para proteger la vida y continuar con el estudio y el análisis de la situación. "A la hora de salvar vidas, todo esfuerzo es poco. Pero unidos nos comprometemos a destinar más medios y recursos, además de a adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta tragedia se repita", concluye el texto.