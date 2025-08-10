En la Garriga
Muere ahogado un menor de 15 años en una poza del río Congost
Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los avisos de Meteocat y Aemet y temperaturas en Europa
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un menor de 15 años de Canovelles murió este sábado ahogado mientras se bañaba en el río Congost, a la altura de la Garriga (Vallès Oriental), según han informado los Bombers de la Generalitat. La alcaldesa de la población, Meritxell Budó, explicó a la Agència Catalana de Notícies, que el joven se encontraba en una zona bastante peligrosa del trazado del río por el municipio.
Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20.04 horas por varios testigos de que un menor había saltado en una poza del río y que no había salido. Rápidamente fueron activadas ocho dotaciones, entre ellas submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) con sede en Cerdanyola, el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos del GRAE de montaña de Cerdanyola y dos dotaciones del parque de Granollers y del parque de bomberos voluntarios de la Garriga.
Los primeros efectivos que llegaron al lugar indicado realizaron la búsqueda por las orillas y dentro de la poza, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 metros de produndidad máxima, con la ayuda de una percha. Finalmente, los servicios de rescate localizaron el cuerpo en el fondo del pozo y, tras sacarlo al exterior, le practicaron sin éxito maniobras de reanimación durante más de una hora.
Baño prohibido
Según informa 'El Nou 9', el baño está prohibido en el lugar en el que se produjo el ahogamiento, así como en el resto de tramos del río Congost en la Garriga. A pesar de la restricción, vecinos han explicado a la citada publicación que durante este verano han visto grupos de jóvenes bañándose aprovechando que el caudal este año es más importante que en años anteriores.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Alta demanda laboral y sueldos de más de 50.000 euros al año: el país que no para de contratar