Muere ahogado un menor de 15 años en una poza del río Congost

El río Congost a su paso por la Garriga.

El río Congost a su paso por la Garriga. / TONI TORRILLAS

Un menor de 15 años de Canovelles murió este sábado ahogado mientras se bañaba en el río Congost, a la altura de la Garriga (Vallès Oriental), según han informado los Bombers de la Generalitat. La alcaldesa de la población, Meritxell Budó, explicó a la Agència Catalana de Notícies, que el joven se encontraba en una zona bastante peligrosa del trazado del río por el municipio.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20.04 horas por varios testigos de que un menor había saltado en una poza del río y que no había salido. Rápidamente fueron activadas ocho dotaciones, entre ellas submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) con sede en Cerdanyola, el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos del GRAE de montaña de Cerdanyola y dos dotaciones del parque de Granollers y del parque de bomberos voluntarios de la Garriga.

Los primeros efectivos que llegaron al lugar indicado realizaron la búsqueda por las orillas y dentro de la poza, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 metros de produndidad máxima, con la ayuda de una percha. Finalmente, los servicios de rescate localizaron el cuerpo en el fondo del pozo y, tras sacarlo al exterior, le practicaron sin éxito maniobras de reanimación durante más de una hora.

Baño prohibido

Según informa 'El Nou 9', el baño está prohibido en el lugar en el que se produjo el ahogamiento, así como en el resto de tramos del río Congost en la Garriga. A pesar de la restricción, vecinos han explicado a la citada publicación que durante este verano han visto grupos de jóvenes bañándose aprovechando que el caudal este año es más importante que en años anteriores.

