Entre Narbona y Carcasona
Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
Inés Sánchez
Periodista
Rosa Mari Sanz
Periodista
Germán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Ávila y Ourense.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.
Un muerto en Grecia por un incendio sin control
Al menos una persona ha muerto este viernes en un gran incendio forestal en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.
El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.
La televisión Skai mostró imágenes de la casa de ladrillo completamente destruida por las llamas donde fue encontrada la víctima. Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró a primera hora de la tarde de hoy por causas aún desconocidas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente, lo que obligó a evacuar varias localidades.
El incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros
El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, evoluciona favorablemente tras haber registrado varias reactivaciones y los datos que manejan los datos apuntan a un perímetro de unos 20 kilómetros con 600 hectáreas afectadas.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado el técnico del incendio Víctor Fernández, quien ha destacado que ahora mismo el incendio está "bastante sujeto", si bien "todavía no se puede hablar de estabilización ni de control", gracias al trabajo realizado por la noche y la colaboración de la población, lo que ha permitido "avanzar mucho" en las tareas de extinción y perimetración.
Un incendio en Ourense quema más de 700 hectáreas
El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense), activo en la parroquia de Requeixo desde las 15.51 horas de la tarde del viernes, continúa avanzando sin control y ya calcina 700 hectáreas, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Consellería do Medio Rural.
Por otra parte, el incendio que quema 120 hectáreas en la parroquia de Monteseiro, en Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado en la mañana del sábado.
Fuentes de la Xunta trasladan que, en principio, en el fuego de Chandrexa no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.
Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, ocho técnicos, 22 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y ocho aviones.
Se mantiene activo uno de los incendios de A Fonsagrada (Lugo) con 120 hectáreas quemadas
Uno de los dos incendios de A Fonsagrada (Lugo), el de la parroquia de Monteseiro, se mantiene activo con 120 hectáreas quemadas, mientras que el resto de los fuegos de más de 20 hectáreas contra los que se sigue luchando en Galicia permanecen controlados o estabilizados, según informa la Consellería de Medio Rural. El de Monteseiro se inició a las 15:30 horas del martes y para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 6 técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aviones. Sí está controlado en el mismo municipio lucense, desde las 21:30 del jueves, el que afecta a Cereixido, que según las últimas estimaciones provisionales afecta alrededor de 20 hectáreas.
Alerta naranja
Météo France ha declarado en alerta naranja a partir de esta tarde once departamentos del sur y del este de Francia, en las regiones de Toulouse y de Lyon, respectivamente, a los que se añadirán el sábado otros seis, entre ellos Aude, donde ese día se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados, y la situación va a prolongarse los días siguientes. Preguntado por cuántas personas no han podido todavía volver a sus viviendas después de haber sido evacuadas estos últimos días por el riesgo que planteaba el fuego, ha respondido que es difícil de calcular pero que "deben de quedar unas 1.000". La razón de que no hayan vuelto -ha precisado- es que no se les pueden garantizar todavía servicios básicos como el agua o el suministro eléctrico.
La extinción del incendio del sur de Francia, ya controlado, tardará "varios días"
El megaincendio que ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros al suroeste de Narbona, está controlado después de que los bomberos consiguieran detener su avance el jueves, pero para extinguirlo todavía tardarán "varios días". Este es el diagnóstico hecho este viernes por el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Aude, Christophe Pouget, que en una entrevista al canal BFMTV ha subrayado que serán necesarios "varios días de vigilancia para poder declararlo extinguido", y eso significa "al menos todo el fin de semana". Pouget ha señalado que a partir de mañana su departamento estará en alerta naranja por canícula y eso "no es una situación favorable" para apagar totalmente este incendio, que desde el martes ha calcinado bosque y campos de cultivo (en particular viñas) en 15 términos municipales con un perímetro de 90 kilómetros.
Controlado el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz)
El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado martes en el paraje de La Peña, en Tarifa (Cádiz). El despliegue en la zona se mantiene este viernes ya sólo con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, que realizan labores de refresco en los puntos calientes que aún quedan para dar el fuego por definitivamente extinguido. El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al estacionamiento Torre de la Peña. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los vientos del Estrecho, dificultando las labores de extinción, que llegaron a contar con 17 medios aéreos en los primeros momentos del incendio. El siniestro tuvo momentos de especial peligrosidad durante la tarde del martes, ya que las llamas se propagaron muy cerca de la línea costera en la que se encuentran multitud de hoteles, cámpines y chiringuitos, lo que obligó a evacuar a más de 1.500 personas, algunas de las cuales tuvieron que se realojadas en puntos de acogida habilitados por el Ayuntamiento, así como al corte durante horas de la carretera N-340.
Investigación
En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se limitó a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía. Las 16.000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023. Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en este país, al menos en tiempos recientes, quemó 50.000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas.
Carreteras cortadas
Lo mismo sucede con las carreteras comarcales cerradas, muchas de ellas impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados. El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de "una importancia inédita", provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción. Además de una persona fallecida -una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados. Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.
El incendio en el sur de Francia está estabilizado
El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado más de 16.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, indicaron este jueves las autoridades. Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas. La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, aseguró en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive. Al tiempo, precisó que por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.
