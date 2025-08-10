Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Un muerto en Grecia por un incendio sin control

Al menos una persona ha muerto este viernes en un gran incendio forestal en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.

La televisión Skai mostró imágenes de la casa de ladrillo completamente destruida por las llamas donde fue encontrada la víctima. Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró a primera hora de la tarde de hoy por causas aún desconocidas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente, lo que obligó a evacuar varias localidades.