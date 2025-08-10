Un incendio en una nave industrial en Lleida corta la N-240 en ambos sentidos de la marcha

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio declarado en una nave industrial dentro de la ciudad de Lleida, que ha obligado a cortar la N-240 en los dos sentidos se la marcha.

Según han indicado los Bomberos de la Generalitat desde la red social X, el incendio afecta a "material diverso" en el exterior de la nave industrial, que se encuentra situada exactamente en el punto kilométrico 87 de la carretera N-240 en Lleida.

⚫ Per aquest incendi s'ha tallat la circulació a l'N-240 a Lleida en els dos sentits de la marxa#SCT https://t.co/hfCfrlqFCN — Trànsit (@transit) August 10, 2025

El aviso del incendio ha sido recibido a las 16:16 horas y en los trabajos de extinción participan catorce dotaciones terrestres y una aérea.