15 dotaciones
Un incendio en una nave industrial en Lleida corta la N-240 en ambos sentidos de la marcha
El aviso ha sido recibido a las 16:16 horas y en los trabajos de extinción participan catorce dotaciones terrestres y una aérea
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio declarado en una nave industrial dentro de la ciudad de Lleida, que ha obligado a cortar la N-240 en los dos sentidos se la marcha.
Según han indicado los Bomberos de la Generalitat desde la red social X, el incendio afecta a "material diverso" en el exterior de la nave industrial, que se encuentra situada exactamente en el punto kilométrico 87 de la carretera N-240 en Lleida.
El aviso del incendio ha sido recibido a las 16:16 horas y en los trabajos de extinción participan catorce dotaciones terrestres y una aérea.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas