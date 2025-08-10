Catalunya crea un grupo de expertos para monitorizar las políticas de igualdad en los centros de investigación

Catalunya se dispone a desplegar la estrategia más ambiciosa hasta la fecha para garantizar la igualdad de género en sus instituciones científicas y romper, por fin, el techo de cristal que continúa afectando a la carrera de tantas profesionales. Entre las principales medidas que recoge esta iniciativa, que responde a la aplicación de la Llei de la Ciència, destaca la creación de un grupo de especialistas en género cuya misión será supervisar la aplicación de la estrategia de igualdad en todos los centros de investigación catalanes, garantizar su cumplimiento y proponer mejoras. "El objetivo es crear un grupo plural, con perfiles desde jurídicos y de gestión hasta expertos internacionales, que nos permita entender qué se está haciendo bien y qué se debería mejorar para fomentar la igualdad y evitar las discriminaciones en los centros catalanes", explica la consellera Núria Montserrat en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Este grupo, que aún está en proceso de formación y, si no hay imprevistos, se pondrá en marcha oficialmente en septiembre, estará integrado por una veintena de personas y contará con representantes de la Conselleria de Recerca i Universitats y del Departament de Feminisme i Igualtat. También participará personal de la red Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació y todas las universidades públicas y privadas de Catalunya. "Hasta ahora, cada centro desarrollaba su propio plan de igualdad, pero la nueva estrategia actuará como un marco común y coordinador. Funcionará como un 'paraguas' que ofrecerá recomendaciones, apoyo técnico y espacios compartidos de escucha y reflexión. Esto permitirá una mayor coherencia, la detección de problemas, el aprendizaje mutuo y una capacidad de actuación más rápida y eficaz en todo el sistema", añade Montserrat.

Paralelamente, según explica la consellera, también se está creando un nuevo observatorio técnico encargado de monitorizar el despliegue de las estrategias de género a partir de 92 indicadores que abarcan aspectos como la formación en igualdad de género, la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de contratación, la aplicación de políticas de prevención del acoso, la inclusión del enfoque de género en la planificación y financiación de la investigación, la visibilidad de las mujeres científicas en sus respectivos centros y la transferencia de conocimiento con perspectiva de género. "Estos indicadores permitirán medir con precisión el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada centro y, sobre todo, establecer recomendaciones de mejora", afirma la consellera.

Desafíos emergentes

Montserrat subraya que esta estrategia no pretende imponer, sino acompañar, supervisar y ayudar a los centros a avanzar hacia la igualdad de género. "Estas iniciativas parten del reconocimiento de que el sistema ya ha trabajado mucho para aplicar mejoras, pero aún queda camino por recorrer. Por eso mismo, mediante estos órganos, se busca crear espacios seguros para compartir dudas, dificultades y experiencias", comenta. En este sentido, la consellera también afirma que esta es una oportunidad para "generar conocimiento sobre las políticas de género en ciencia", lo que podría convertir a Catalunya en "un laboratorio pionero de buenas prácticas en esta materia de igualdad en ciencia". Para ello, entre otras cosas, se plantea la creación de un libro blanco de buenas prácticas que sirva como guía para los centros, especialmente frente a desafíos emergentes como el acoso digital o la discriminación interseccional.

En consonancia con esta estrategia, también se promoverán medidas concretas para garantizar la "tolerancia cero frente a la violencia de género, el acoso sexual o por razón de sexo". En este ámbito, uno de los ejes clave será la creación y despliegue de nuevas herramientas de "prevención, detección y reparación" de violencias machistas en los centros de investigación. También se está trabajando para que los centros de investigación dispongan de mecanismos "más transparentes" con los que notificar los casos de acoso que se produzcan en sus instalaciones y, a la par, dar parte de sus protocolos de actuación frente a estos. El objetivo final, explica Montserrat, es normalizar el despliegue de estas políticas para "garantizar un entorno seguro y equitativo para todas las personas que forman parte del sistema de investigación catalán".