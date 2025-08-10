Así funciona la estafa del gato de la que alerta la Policía Nacional: pueden robarte hasta 8.000 euros

La Policía Nacional ha lanzado una nueva alerta a través de sus redes sociales para advertir a la ciudadanía sobre la peligrosa “estafa del gato”, un engaño que se está extendiendo por varias ciudades de España. Esta estafa tiene como protagonista a un supuesto mecánico que se acerca a los conductores para alertarles de una falsa avería en su vehículo. Aprovechando el desconocimiento y la preocupación por la seguridad vial, el estafador acaba cobrando entre 600 y 800 euros por una reparación inexistente.

¿Cómo funciona la estafa del gato?

El modus operandi es siempre muy similar. Un desconocido se acerca a la víctima diciendo frases como: “Tu coche suena raro, soy mecánico. Te lo miro en un momento”. En ese momento, saca un gato mecánico, levanta el coche y asegura que circular en esas condiciones es muy peligroso. Después de una falsa revisión, exige una cantidad de dinero desproporcionada por la supuesta reparación que acaba de hacer. Esta estafa juega con el miedo y la urgencia, lo que lleva a muchas víctimas a caer en la trampa sin cuestionarlo.

El papel del “falso mecánico”

Este tipo de delincuente utiliza una táctica muy estudiada: generar confianza rápidamente, apelar a la seguridad personal y ofrecer una “solución inmediata”. Si bien en apariencia parece que está ayudando, en realidad está ejecutando una maniobra perfectamente planificada. En muchos casos, no actúan solos, sino en grupos de hasta tres personas que colaboran para crear una situación creíble y presionar psicológicamente a la víctima.

¿Qué pasa si no llevas dinero en ese momento?

Como la suma que piden suele ser elevada, es poco probable que la víctima la lleve encima. En ese caso, el estafador se ofrece a acompañar a la persona hasta un cajero automático o incluso hasta su domicilio para que pueda pagarle. Este detalle ha sido clave para que la Policía Nacional haya detectado el patrón en distintas denuncias. En estos casos, el agresor puede aprovechar el traslado para seguir manipulando emocionalmente a la víctima o incluso para identificar datos personales o financieros.

Te advierten de una avería en tu 🚗



🔧Se ofrecen a revisarlo haciéndose pasar por mecánicos y por "arreglarlo" te solicitan una cantidad de dinero💰



⚠️¡Cuidado!⚠️➡️podría tratarse de la #estafa del falso mecánico



👮‍♂️Ya hemos detectado varios casos en #Zaragoza⬇️⬇️ pic.twitter.com/hzvI7YfwSf — Policía Nacional (@policia) July 16, 2025

La importancia de no caer en el engaño

Las autoridades recomiendan no aceptar ayuda de desconocidos que aseguren ser mecánicos sin una verificación previa. Además, insisten en que ante cualquier sospecha, lo primero que se debe hacer es llamar al 091 para denunciar los hechos. Cuanto antes se identifique el engaño, más fácil será detener a los estafadores y evitar nuevas víctimas. La Policía también recuerda que nadie debe dejarse presionar para pagar en el momento, y mucho menos acompañar a un supuesto técnico a sacar dinero.

Consejos para evitar la estafa del gato