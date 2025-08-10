Catalunya lanza un programa de "mentorías feministas" para impulsar la carrera de mujeres científicas

Con el objetivo de "transformar la cultura científica" desde una mirada más inclusiva, Catalunya pondrá en marcha el próximo septiembre un ambicioso programa piloto de "mentorías feministas" para impulsar la carrera de mujeres científicas dentro del ecosistema de investigación. El programa se pondrá ya en marcha desde el próximo curso, a partir de septiembre de 2025 y hasta mayo de 2026, para "impulsar el liderazgo femenino en entornos científicos aún marcadamente masculinizados", dar herramientas para mejorar la conciliación entre la vida profesional y personal, ayudar a combatir el llamado "síndrome de la impostora" de las investigadoras y "prevenir dinámicas como el acoso sexual y por razón de sexo" en espacios científicos y académicos.

El programa será de carácter gratuito y estará dirigido a todas las mujeres y personas no binarias vinculadas a la red de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), incluidas investigadoras, técnicas, gestoras, personal administrativo, gerentes y directoras. En la primera edición de esta iniciativa se plantea la creación de entre 20 y 25 parejas formadas por científicas de perfil sénior y profesionales júnior. A diferencia de otros programas centrados en el desarrollo de competencias científicas, el objetivo de este proyecto es que las mentoras, a partir de su experiencia, actúen como "guías estratégicas" en la toma de decisiones profesionales y el desarrollo de la carrera, más allá del asesoramiento técnico o científico. Todo ello con el objetivo de "fortalecer las redes de confianza y sororidad" entre mujeres científicas, "romper el aislamiento profesional" y "reforzar el empoderamiento personal y colectivo".

El programa nace con el objetivo de "fortalecer las redes de confianza y sororidad" entre mujeres científicas, "romper el aislamiento profesional" y "reforzar el empoderamiento personal y colectivo"

La mentorización irá acompañada de una serie de talleres vivenciales y formativos, con enfoque en liderazgo feminista, en los que se abordarán cuestiones como la detección de violencias en el ámbito académico, herramientas para hacer frente al síndrome de la impostora, prácticas para promover la conciliación entre la vida profesional y laboral y claves para fomentar la sostenibilidad emocional y evitar el 'burn out', así como dinámicas para la "construcción de redes transformadoras". Según refleja la convocatoria de esta primera edición, también se trabajará activamente para emparejar a personas que quieran aprender catalán con científicas catalanoparlantes para que esta iniciativa también sirva como intercambio lingüístico.

La iniciativa también se propone emparejar a personas que quieran aprender catalán con científicas catalanoparlantes para fomentar el intercambio lingüístico

Criterios de participación

Los criterios para participar en este programa piloto se dividen en dos categorías. En el ámbito de las mentoras se buscan profesionales en posiciones más sénior con entre tres y cinco años establecidas en una posición académica. En el caso de las personas que quieran ser mentorizadas, en cambio, el programa está abierto a todas aquellas profesionales que se encuentren en etapas iniciales de su carrera, ya sea como doctorandas, investigadoras júnior o personal de gestión y administración. En ambos casos, se pide que las científicas mantengan durante al menos un año una vinculación a una institución de la red de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) y que, además, se comprometan a reunirse un mínimo de entre tres y seis veces a lo largo del año que dure este programa.

Las científicas que se unan al programa tendrán que reunirse como mínimo entre tres y seis veces al año y realizar talleres mensuales

El plazo de inscripción al programa de mentoría feminista empezará oficialmente el próximo 19 de septiembre, coincidiendo con la celebración de una sesión informativa, y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. Las formaciones y talleres previstos en el marco de esta iniciativa se realizarán entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, en formato tanto presencial como online, y tendrán una periodicidad mensual. La participación en este proyecto no implica compensación económica ni para las mentoras ni para las mentorizadas, pero sí prevé la entrega de certificados de participación. Los impulsores de esta iniciativa, de hecho, subrayan que el verdadero valor del programa reside en los vínculos creados, el conocimiento compartido y la posibilidad de transformar no solo las trayectorias individuales, sino las estructuras que perpetúan la desigualdad de género en la ciencia.