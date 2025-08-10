Encuesta
Ni catalantes ni gallegos: estos son los españoles más odiados en verano
Según un estudio, esta comunidad tiene los turistas más "chulos" y "prepotentes"
Este es el municipio de Barcelona con playa más barato para alquilar una casa este verano
Viajan a Marruecos y advierten a quienes quieren viajar a este país: "Ten mucho cuidado con esto"
Pablo Varela
Como cada verano la prensa y las redes sociales comentan y denuncian la llegada masiva de turistas a distintos puntos del litoral español. Aunque hay quienes defienden su aporte a la economía local, muchos vecinos se quejan de las actitudes que muestran los visitantes de una comunidad específica.
Para comprobar qué opinan los españoles, la empresa de alquiler de coches Zity ha publicado una encuesta en la que se pregunta por la 'madrileñofobia' del país. Aunque la muestra no es muy extensa (más de 1.100 personas), refleja lo que vemos en redes: quienes se quejan de los madrileños y quienes se quejan de esas quejas.
En cuanto a los vecinos de Madrid, la encuesta señala que un 68,5% cree que se les trata de forma distinta a otros turistas durante sus vacaciones. Asimismo, el 59,5% considera que el turismo madrileño "se trata como una plaga".
Diferentes perspectivas
Llama la atención que, mientras un tercio de los madrileños oculta su origen cuando viajan, el 53% se considera un visitante educado y correcto. Una imagen que chocha frontalmente con el resto del país, ya que el 35,5% de los encuestados los escogen como los turistas con peor actitud.
Pero no son los únicos, los catalanes (21,3%) y los andaluces (13,3%) también son percibidos como viajeros poco corteses. Es importante recalcar que son las comunidades más pobladas, lo que aumenta las posibilidades de encontrarse con indeseables.
Según la encuesta, la comunidad que peor valora a los madrileños es Galicia. El 53,6% de los gallegos encuestados considera que los turistas con peor comportamiento proceden de Madrid.
En cuanto a los calificativos que utilizan para hablar del turista de esta comunidad, la encuesta recoge los siguientes adjetivos: chulo (37,5%), prepotente (36,5%) y sabelotodo (29,2%). Aunque también hay quien aporta una nota positiva y los califica de cosmopolitas (22,5%) y sociables (20,9%).
