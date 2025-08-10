Los bomberos luchan contra 5 incendios en León y logran evitar que las llamas alcancen al parque natural de Las Médulas

En un fin se semana negro para la provincia de León en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en otro incendio declarado en Villaverde de los Cestos, localidad perteneciente al municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día.

Este nivel de alerta se suma a los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que se encuentran en la misma situación por amenazar las llamas centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas.

El nuevo incendio, también en la comarca de El Bierzo, que se está viendo asolada en los últimos días por las llamas, se inició a las 12.00 horas de este domingo por causas que se investigan. En el terreno trabajan en estos momentos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra y una brigada helitransportada, a los que se han unido tres helicópteros para sofocar unas llamas que se ubican en un lugar de difícil acceso.

Este incendios se suman también a los de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), en los que se tiene activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por lo que los medios de extinción de todas las administraciones están trabajando en cinco frentes distintos, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque con menos peligro, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos también en la comarca de El Bierzo.

Evitado el peligro en Las Médulas

Por otra parte, los bomberos han desactivado la amenaza de las llamas en el Parque Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. También registra una evolución positiva el foco que amenazaba la localidad de Yeres, cuyos 35 vecinos tuvieron que ser evacuados este sábado. Si las condiciones favorables se mantienen, podrán regresar a sus hogares durante esta tarde.

En el dispositivo de extinción participan actualmente 18 medios, con dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas y un bulldozer, a los que se suman dos helicópteros.

Fundamental en las tareas de extinción ha sido el despliegue en la tarde noche de ayer del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que mantiene sobre el terreno a 56 militares con 22 vehículos, mientras que está previsto que se unan al despliegue dos helicópteros bombarderos de esta unidad.