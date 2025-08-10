Esfuerzos de extinción
Los bomberos luchan contra 5 incendios en León y logran evitar que las llamas alcancen al parque natural de Las Médulas
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
En un fin se semana negro para la provincia de León en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en otro incendio declarado en Villaverde de los Cestos, localidad perteneciente al municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día.
Este nivel de alerta se suma a los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que se encuentran en la misma situación por amenazar las llamas centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas.
El nuevo incendio, también en la comarca de El Bierzo, que se está viendo asolada en los últimos días por las llamas, se inició a las 12.00 horas de este domingo por causas que se investigan. En el terreno trabajan en estos momentos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra y una brigada helitransportada, a los que se han unido tres helicópteros para sofocar unas llamas que se ubican en un lugar de difícil acceso.
Este incendios se suman también a los de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), en los que se tiene activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por lo que los medios de extinción de todas las administraciones están trabajando en cinco frentes distintos, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque con menos peligro, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos también en la comarca de El Bierzo.
Evitado el peligro en Las Médulas
Por otra parte, los bomberos han desactivado la amenaza de las llamas en el Parque Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. También registra una evolución positiva el foco que amenazaba la localidad de Yeres, cuyos 35 vecinos tuvieron que ser evacuados este sábado. Si las condiciones favorables se mantienen, podrán regresar a sus hogares durante esta tarde.
En el dispositivo de extinción participan actualmente 18 medios, con dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas y un bulldozer, a los que se suman dos helicópteros.
Fundamental en las tareas de extinción ha sido el despliegue en la tarde noche de ayer del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que mantiene sobre el terreno a 56 militares con 22 vehículos, mientras que está previsto que se unan al despliegue dos helicópteros bombarderos de esta unidad.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas