Bandera amarilla en las playas de Blanes por la presencia de medusas

Protecció Civil ha informado a través de la red social X que las playas de Blanes (s'Abanell y Centre) han colgado la bandera amarilla por la presencia de medusas.

Según informa el Servei de Vigilància i Socorrisme del municipio, son medusas del tipo "rhizostoma pulmo", que son "muy irritantes". Protecció Civil ha pedido precaución a todos los bañistas.

Esta medusa es la más grande del Mediterráneo. Suele tener unos 60 centímetros de diámetro, pudiendo alcanzar hasta los 90 centímetros. Tiene el cuerpo translúcido y gelatinoso, con los lóbulos en la umbrela de color azul oscuro o lila. Bajo la umbrela tiene ocho tentáculos cortos

No es una especie demasiado peligrosa, aunque su contacto puede producir un ligero escozor y picazón. Sin embargo, no suele tener consecuencias más allá de la irritación cutánea.