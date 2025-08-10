Precaución
Bandera amarilla en las playas de Blanes por la presencia de medusas
¿Hay medusas hoy en tu playa de Catalunya? Así puedes saberlo con una app
Protecció Civil ha informado a través de la red social X que las playas de Blanes (s'Abanell y Centre) han colgado la bandera amarilla por la presencia de medusas.
Según informa el Servei de Vigilància i Socorrisme del municipio, son medusas del tipo "rhizostoma pulmo", que son "muy irritantes". Protecció Civil ha pedido precaución a todos los bañistas.
Esta medusa es la más grande del Mediterráneo. Suele tener unos 60 centímetros de diámetro, pudiendo alcanzar hasta los 90 centímetros. Tiene el cuerpo translúcido y gelatinoso, con los lóbulos en la umbrela de color azul oscuro o lila. Bajo la umbrela tiene ocho tentáculos cortos
No es una especie demasiado peligrosa, aunque su contacto puede producir un ligero escozor y picazón. Sin embargo, no suele tener consecuencias más allá de la irritación cutánea.
