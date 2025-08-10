Precaución

Bandera amarilla en las playas de Blanes por la presencia de medusas

¿Hay medusas hoy en tu playa de Catalunya? Así puedes saberlo con una app

Una medusa 'rhizostoma pulmo'

Una medusa 'rhizostoma pulmo' / Bcn

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Protecció Civil ha informado a través de la red social X que las playas de Blanes (s'Abanell y Centre) han colgado la bandera amarilla por la presencia de medusas.

Según informa el Servei de Vigilància i Socorrisme del municipio, son medusas del tipo "rhizostoma pulmo", que son "muy irritantes". Protecció Civil ha pedido precaución a todos los bañistas.

Esta medusa es la más grande del Mediterráneo. Suele tener unos 60 centímetros de diámetro, pudiendo alcanzar hasta los 90 centímetros. Tiene el cuerpo translúcido y gelatinoso, con los lóbulos en la umbrela de color azul oscuro o lila. Bajo la umbrela tiene ocho tentáculos cortos

No es una especie demasiado peligrosa, aunque su contacto puede producir un ligero escozor y picazón. Sin embargo, no suele tener consecuencias más allá de la irritación cutánea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  3. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  4. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  5. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  6. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas

Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"

Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"

Otro agosto para los niños más vulnerables: "Sin las colonias, o están encerrados en habitaciones o en la calle"

Otro agosto para los niños más vulnerables: "Sin las colonias, o están encerrados en habitaciones o en la calle"

Los 'colivings' duplican su capacidad y superan los 500 millones de inversión en España

Los 'colivings' duplican su capacidad y superan los 500 millones de inversión en España

Directo | Un impactante tornado de fuego en Portugal, en alerta por incendios

Directo | Un impactante tornado de fuego en Portugal, en alerta por incendios

Un incendio en una nave industrial en Lleida corta la N-240 en ambos sentidos de la marcha

Un incendio en una nave industrial en Lleida corta la N-240 en ambos sentidos de la marcha

Los adolescentes rompen las reglas de las redes sociales y las obligan a reformularse: "No nos gusta colgar fotos"

Los adolescentes rompen las reglas de las redes sociales y las obligan a reformularse: "No nos gusta colgar fotos"

Bandera amarilla en las playas de Blanes por la presencia de medusas

Bandera amarilla en las playas de Blanes por la presencia de medusas

El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: "No nos gusta un pelo"

El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: "No nos gusta un pelo"