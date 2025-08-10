Precaución
Álvaro Fernández, farmacéutico: "Muchos ahogamientos ocurren en menos de dos minutos"
"Entrarías en pánico y te ahogarías muy rápido, incluso puede que antes de morirte ahogado te murieras de un paro cardíaco", afirma
¿En qué playas catalanas se registran más ahogamientos? Radiografía de la última década
El perfil de los ahogados en playas y piscinas catalanas: hombres mayores de 60 años y con patologías previas
Lola Gutiérrez
21 menores han muerto ahogados en los últimos cuatro meses en España, cinco de ellos en Catalunya. El estudio 'Canarias, 1500 Km de Costa' señala que aunque hay expertos que aconsejan aplicar con los pequeños la denominada Norma 10/20 (cada diez segundos observar al menor y alcanzarlo en 20 segundos si está en peligro), considera que la norma "más efectiva, segura y tranquilizadora es meterte en el agua siempre" con los pequeños porque un bebé de 12 meses "puede perder la vida en apenas 27 segundos", mientras que un niño de entre 4 y 7 años, "en 3 minutos".
Sin embargo, no es un caso que solo afecte a los niños, ya que 18 personas murieron el verano pasado en las playas catalanas, y más del 60% superaban los 60 años. El estudio 'Mortalidad por ahogamientos en Catalunya (2019-2022)' constató que 8 de cada 10 ahogados mortales son hombres. Por edad se registraron 74 fallecidos en personas de 75 años o más; 56 en personas de entre 60 y 74; 49 entre 45-59; 37 entre 30-44; 18 entre 15-29; 14 en el rango de 5 a 14; y 12 de 0-4.
"El otro día estuve montando en barco y una de las personas que venía no sabía nadar. Así que el primer consejo va a ser no montes en barco si no sabes nadar o al menos ponte un chaleco salvavidas que, en caso de que te caigas al agua, te ayude a flotar", ha explicado Álvaro Fernández, farmacéutico, en un vídeo en Tiktok. "Esta persona me preguntó, si me cayera al agua, ¿cuánto tardaría en morirme como mucho? Pues bien, sin saber nadar, uno o dos minutos", ha destacado el experto.
"Entrarías en pánico y te ahogarías muy rápido, incluso puede que antes de morirte ahogado te murieras de un paro cardíaco. Por la liberación masiva de adrenalina y tal, que puede producir el susto de caerte al agua sin saber nadar", ha detallado. En cambio, para una persona que sí sabe nadar, la situación es bastante diferente.
Álvaro Fernández ha afirmado que "si no te asustas, ahorras energía, te pones a flotar boca arriba, no aparece un tiburón y te come por debajo" puedes "aguantar hasta un día" si el agua está templada (sobre los 25 grados). Pero en caso de que haya menos de 15º, la persona puede sobrevivir "menos de una hora".
