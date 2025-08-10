Álvaro Fernández, farmacéutico: "Muchos ahogamientos ocurren en menos de dos minutos"

21 menores han muerto ahogados en los últimos cuatro meses en España, cinco de ellos en Catalunya. El estudio 'Canarias, 1500 Km de Costa' señala que aunque hay expertos que aconsejan aplicar con los pequeños la denominada Norma 10/20 (cada diez segundos observar al menor y alcanzarlo en 20 segundos si está en peligro), considera que la norma "más efectiva, segura y tranquilizadora es meterte en el agua siempre" con los pequeños porque un bebé de 12 meses "puede perder la vida en apenas 27 segundos", mientras que un niño de entre 4 y 7 años, "en 3 minutos".

Sin embargo, no es un caso que solo afecte a los niños, ya que 18 personas murieron el verano pasado en las playas catalanas, y más del 60% superaban los 60 años. El estudio 'Mortalidad por ahogamientos en Catalunya (2019-2022)' constató que 8 de cada 10 ahogados mortales son hombres. Por edad se registraron 74 fallecidos en personas de 75 años o más; 56 en personas de entre 60 y 74; 49 entre 45-59; 37 entre 30-44; 18 entre 15-29; 14 en el rango de 5 a 14; y 12 de 0-4.

"El otro día estuve montando en barco y una de las personas que venía no sabía nadar. Así que el primer consejo va a ser no montes en barco si no sabes nadar o al menos ponte un chaleco salvavidas que, en caso de que te caigas al agua, te ayude a flotar", ha explicado Álvaro Fernández, farmacéutico, en un vídeo en Tiktok. "Esta persona me preguntó, si me cayera al agua, ¿cuánto tardaría en morirme como mucho? Pues bien, sin saber nadar, uno o dos minutos", ha destacado el experto.

"Entrarías en pánico y te ahogarías muy rápido, incluso puede que antes de morirte ahogado te murieras de un paro cardíaco. Por la liberación masiva de adrenalina y tal, que puede producir el susto de caerte al agua sin saber nadar", ha detallado. En cambio, para una persona que sí sabe nadar, la situación es bastante diferente.

#verano #farmaceuticofernandez #curiosidades #salud #farmacia ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 ¿Cuánto tiempo tardarías en ahogarte en el mar? Te lo has preguntado alguna vez, ¿no? Estás en el mar, sin chaleco, sin nadie alrededor… ¿cuánto aguantarías realmente? 👉 Si no sabes nadar, la respuesta es dura: menos de 1 minuto puede bastar para entrar en pánico, tragar agua y empezar a hundirte. Muchos ahogamientos ocurren en menos de 2 minutos. 👉 Si sabes nadar, depende de varios factores: Corrientes, forma física, si hay ropa que te pese… pero sobre todo: la temperatura del agua y tu capacidad para mantener la calma. 😮 ¿Y si todo juega a tu favor? Si el agua está templada (unos 25 °C), sabes flotar boca arriba y no entras en pánico, podrías llegar a sobrevivir hasta 24 horas flotando. Sí, ¡un día entero! Pero eso solo pasa si mantienes la calma, haces el “muertito” y conservas energía. En agua fría, por ejemplo, puedes sufrir shock térmico o calambres y entrar en fatiga en 10-30 minutos. Y aunque flotes, si no te rescatan a tiempo, el agotamiento o la hipotermia pueden acabar contigo en 1-3 horas. 📌 Importante: la mayoría de los ahogamientos ocurren en personas que no sabían que estaban en peligro. Por eso no solo es importante saber nadar, sino también respetar el mar. #ahogamiento

Álvaro Fernández ha afirmado que "si no te asustas, ahorras energía, te pones a flotar boca arriba, no aparece un tiburón y te come por debajo" puedes "aguantar hasta un día" si el agua está templada (sobre los 25 grados). Pero en caso de que haya menos de 15º, la persona puede sobrevivir "menos de una hora".