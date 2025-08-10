Otro agosto para los niños más vulnerables: "Sin las colonias, o están encerrados en habitaciones o en la calle"

"Al final, nuestro objetivo es que los niños, cuando vuelvan a la escuela, puedan contar a sus compañeros qué han hecho este verano, y que estén tristes porque se acaba", explica Alana Hurtado, coordinadora de les Campanyes Socials de la Fundació Pere Tarrés. Parece algo normal, pero no lo es. En Catalunya hay miles de familias que no se pueden ir de vacaciones. Y los menores, sin escuela, tienen pocas alternativas de ocio. Es por ello que esta entidad organiza colonias y 'casals' de verano gratuitos para familias en situación de pobreza durante todo el verano. Especialmente importante son los del mes de agosto y la primera semana se septiembre, que beneficiarán a 2.400 familias. "Es el mes más crítico porque cierran todas las extraescolares", asegura Hurtado.

La realidad de los más de 7.000 menores que pasarán por los 26 'casals' y los 23 turnos de colonias becados es muy compleja. "Sus padres trabajan muchas horas al día en condiciones muy precarias y a menudo no pueden garantizarles una comida nutritiva al día: por eso se la ofrecemos nosotros", cuenta Hurtado. La mayoría son madres solas con pluriempleo que sacan adelante a sus hijos como pueden. "Los padres se van a trabajar y se quedan solos: hay niños que se tienen que hacer cargo de otros más pequeños, viven en una habitación realquilada y se pasan el día con otros adultos desconocidos que no son ni de su familia -sigue Hurtado-. Otros están en pensiones del Ayuntamiento porque los han desahuciado y, si no, se quedan por la calle a hacer cosas que no deberían, a estar con gente que no les conviene".

Realidades complejas

La Pere Tarrés busca lograr todo lo contrario: un espacio de juego y a la vez educativo para estos niños y adolescentes, con actividades desde los 3 a los 16 años. "Es un pla B para que salgan de todo aquello y que hagan lo que les toca su edad y con referentes positivos. "Nos encontramos a niños con actitudes más desafiantes, estamos hablando de menores que viven situaciones graves de violencia, malestar o incertidumbre. Otros son más apáticos, tienen el ánimo muy decaído, están agotados", explica Hurtado. En muchos de ellos se nota la huella que deja la crisis de la vivienda. "Se van desplazando de un lugar a otro, cosa que cuesta mucho procesar, por eso cuando están en estas actividades se relajan y se abren".

En estas actividades, la programación siempre es cambiante, en función de la realidad y necesidades de los menores. Allí, los educadores también consiguen detectar problemas de conducta o trastornos alimentarios. En otras ocasiones, los niños, más relajados y confiados, pueden llegar a revelar abusos o situaciones de violencia. "El problema es que, desgraciadamente, no cubrimos toda la realidad, tenemos más peticiones de las que podemos asumir. Cada año tenemos más solicitudes", sigue Hurtado. Un incremento que va en la línea del aumento de la pobreza infantil. De hecho, las familias pueden acogerse a estos programas a través de una derivación de servicios sociales: aun así, toca decir que no a muchos.

¿Qué ocurre cuando terminan? "Ellos piden volver. Llegan con ganas de poder explicar a sus amigos y padres todo lo que han hecho. Y las familias están inmensamente agradecidas. Por fin pueden conciliar y tener un espacio de confianza donde dejar a sus hijos, en un entorno seguro y con referentes positivos. Saben que los niños se lo están pasando bien, dejan de tener esa carga de haberlos dejado solos. En definitiva, dejan de sufrir", asegura Hurtado.