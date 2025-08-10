Redes sociales
"Nada ni nadie te puede impedir el acceso" a una playa privada, según un abogado
El experto explica cómo aborda la legislación española este asunto
Las mejores playas nudistas en Barcelona y resto de Catalunya | Mapa
Pablo Varela
Ahora que mucha gente está de vacaciones, más de uno se encontrará con carteles o avisos que le indican que no pueden acceder a una determinada playa. Sin embargo, un abogado de la firma legal Litigios lo deja claro: "Nada ni nadie te puede impedir el acceso a una".
Y es que, en un país tan turístico como España, no es extraño ver hoteles o chalés sobre playas. Algunas de estas parcelas incluyen vallas o estructuras que impiden el acceso a algún arenal, o forman urbanizaciones privadas a las que no se permite pasar para llegar hasta una playa.
Aunque esta situación es cada vez menos común, la firma legal aclara la legislación sobre estas playas privadas en un vídeo subido a la plataforma TikTok.
Playas para todo el mundo
El abogado de Litigios aclara que las playas en España "son bienes de dominio público", por lo que nadie puede impedirte el acceso a una argumentando que se trata de un espacio privado.
El divulgador va más allá y afirma que "si hubiese algún tipo de impedimento para que tú vayas, puedes pasar por el medio".
En el vídeo, utiliza un ejemplo: "Si te encuentras con un hotel que es el único acceso para llegar a una cala, tienes todo el derecho a cruzar ese hotel". El divulgador afirma que este derecho prevalece aunque haya carteles o personal del recinto que indiquen lo contrario.
El abogado cierra el vídeo mandando un mensaje claro: "En este país no hay playas para ricos y playas para pobres. Hay playas para todo el mundo".
