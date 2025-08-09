Atacadas

Vídeo | Tres heridos en un encierro de toros de Alcalá del Júcar tras escaparse un novillo del recinto

Las víctimas son dos hombres de 50 y 66 años y una mujer de 36.

Dos hombres y una mujer han resultado heridas este viernes en Alcalá del Júcar (Albacete) tras ser atacadas por un novillo que ha escapado de un recinto vallado.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, las víctimas son dos hombres de 50 y 66 años y una mujer de 36.

Como consecuencia de las heridas, que no han sido por asta de toro, las tres personas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital General Universitario de Albacete, sin que se conozca la gravedad de sus lesiones.

