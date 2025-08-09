Un vídeo viral en Instagram y X destapa un caso de maltrato animal en el municipio catalán de Calaf | Vídeo

Un vídeo difundido masivamente en X e Instagram ha permitido destapar un caso de maltrato animal en Calaf (Anoia), según ha informado la Guardia Civil.

Gracias a la #ColaboraciónCiudadana, #GuardiaCivil investiga a una persona por un presunto delito de #MaltratoAnimal tras difundirse un vídeo en #RRSS



El vídeo, grabado en #Calaf (#Barcelona), muestra agresiones reiteradas a un perro de raza pastor belga malinois



El animal… pic.twitter.com/L0t3rxnkZX — Guardia Civil (@guardiacivil) August 9, 2025

La grabación, realizada el pasado 3 de agosto junto a la estación de Rodalies de Calaf, muestra las agresiones reiteradas de un hombre a un perro de raza pastor belga malinois, incluyendo golpes con la correa, patadas y puñetazos. En varias ocasiones, el animal es arrastrado por las patas delanteras y por el collar.

Llamadas ciudadanas

La difusión del vídeo generó una ola de indignación social y numerosas llamadas ciudadanas que facilitaron la identificación del agresor, un hombre de 28 años que fue localizado el 6 de agosto en Calaf por agentes del Seprona de la Guardia Civil. En coordinación con el Ayuntamiento de Calaf, competente en la protección animal, los agentes retiraron el perro y lo trasladaron a una protectora de Òdena para recibir atención veterinaria y supervisión.

El sospechoso, investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal —que contempla penas de hasta 18 meses de prisión, multas e inhabilitación para la tenencia de animales—, declaró el 8 de agosto ante el juzgado. Además de las agresiones, los agentes constataron que el perro no tenía chip identificador ni la documentación obligatoria, lo que constituye una infracción administrativa grave. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Igualada.