La "odisea" de llevarse de vacaciones a los abuelos dependientes: "¿Se desorientará más? ¿El hotel será accesible?"

María se ha llevado este año, por primera vez, a su madre, Pilar, de 92 años, de vacaciones con ella. En el último año, la nonagenaria ha sufrido un “bajón y se olvida de las medicinas, de si ha comido, necesita continuamente una persona con ella”, relata María. Por eso, Pilar no ha podido pasar el verano, como hacía siempre, en su pueblo natal, y estar todo el verano en Barcelona se les hacía muy "cuesta arriba". "Le ha dado muchas vueltas pero, al final, ha venido con nosotros a la playa: ella no puede quedarse sola y creí que no se haría a una residencia, así que he buscado un sitio cercano, una casa adaptada y he alquilado una silla de ruedas”.

El dilema al que se ha enfrentado María es frecuente entre las familias que tienen a cargo personas mayores y dependientes. Una situación cada vez más extendida debido al envejecimiento de la población. Vivimos más pero con peores condiciones de salud en la última etapa, lo que incrementa el número de personas que necesitan cuidados permanentes.

Con una población cada vez más envejecida, cada vez más hogares se enfrentan a la decisión de si llevarse o no a sus mayores de veraneo

En España se calcula que hay 1,6 millones de personas con algún grado de dependencia reconocida y apenas 390.000 viven en residencias

En España se calcula que hay 1,6 millones de personas con algún grado de dependencia reconocida y, como apenas 390.000 viven en residencias, el resto, mayoritariamente, están a cargo de sus familias, con o sin ayudas públicas, dado que los recursos son insuficientes.

Normalmente, las familias tienen organizada la complicada logística de los cuidados a lo largo del año pero cuando llega el verano, todo se complica. Y surge el dilema: ¿Me los llevo de vacaciones conmigo o no? ¿Se desorientarán aún más? ¿Y si se ponen enfermos? ¿Me dejarán en la residencia sacarle unos días? ¿El hotel será accesible? ¿Lo comprenderá mi pareja? ¿Se adaptará la familia a convivencia con el abuelo? ¿Qué pesa más, el bienestar de mis padres, que siempre han estado a mi lado, o el mío o de mi familia? Las preguntas son eternas. Y no tienen fácil solución.

Este año necesitaba tomar aire y las vacaciones con ella, fuera de casa y en entornos no siempre adaptados, acaban siendo una odisea Encarna, cuidadora de una persona mayor y dependiente

Problemas de movilidad

Por ejemplo, Encarna confiesa que “con todo el dolor de su corazón”, este año ha decidido dejar a su madre, con problemas de movilidad y una incipiente demencia, en una residencia, en un programa público que permite que los cuidadores descansen en verano. “Esta vez necesitaba tomar aire y las vacaciones con ella, fuera de casa y en entornos no siempre adaptados, acaban siendo una odisea”, relata.

En cambio, para Imma, hija de Maria Robert, de 96 años, los dilemas “se acaban” cuando la alternativa es que la mujer, que vive sola y este sábado cumple 96 años, se quede todo el verano en el piso de Barcelona. “Ahora está con mis hermanos en Torà (Lleida), pero yo también voy con ella al apartamento de Blanes, donde nació, y pasamos días juntas. Ella tiene problemas de movilidad y bajamos en coche al pueblo y damos una vuelta, vamos con cuidado con la bañera... Los espacios no están adecuados, pero tampoco es un gran drama”, opina Imma.

Buscar un sitio adaptado a las necesidades de personas dependientes tiene su miga Montse, que tiene una madre con movilidad reducida

Montse, sin embargo, sí considera que “buscar un sitio adaptado a las necesidades de personas dependientes tiene su miga”. “A veces sientes que vas desarrollando un sentido arácnido para los obstáculos y dificultades, el plan es sortearlos para que unos días de vacaciones sean eso, vacaciones sin problemas ni contratiempos”.

La madre de Montse tiene problemas de movilidad y necesita, para entrar en una piscina, que sea de acceso fácil y con barandilla. “Me he pasado días rastreando en internet las fotos y buscando esa barandilla en la imagen, como quien busca a Wally. A veces las fotos no son claras, y entonces llamo al hotel para preguntar, pero no siempre entienden mi necesidad”, explica.

"Para mí los dilemas se acaban cuando la alternativa es que mi madre se quede en casa sola todo el verano" — Imma, hija de una mujer con 96 años

De hecho, ya ha tenido dos “planchazos”. Uno en Madrid: la piscina del hotel solo permitía acceso con una silla especial. “Y mi madre no se veía para entrar así”. Otra vez fue en Barcelona: la piscina era muy bonita pero solo se podía entrar por una escalinata sin barandilla. “Estaba diseñada pensando en lo estético, no en lo funcional o inclusivo, y nos chafó las vacaciones”, admite.

Beneficios

Como demuestran estos testimonios, la decisión de viajar o no con una persona mayor o dependiente y buscar un destino adaptado no es sencillo. Evidentemente, si el sénior tiene una dependencia o fragilidad leve, naturalmente que puede viajar. Y pasar unos días fuera de casa le puede ayudar a mejorar tanto física como anímicamente, dado que conocer nuevos lugares estimula la función cognitiva y reduce la sensación de soledad que tiene muchos mayores.

“Las vacaciones son un periodo clave para reforzar los vínculos familiares, especialmente con la población mayor, que valora mucho el tiempo compartido. Sin embargo, es importante adaptar los planes para que se sientan cómodos, seguros y partícipes. Para ello, es fundamental escuchar sus necesidades, fomentar su autonomía dentro de sus capacidades y prevenir riesgos asociados al calor o al esfuerzo físico excesivo”, explica Miryam Piqueras, directora de Sanitas Mayores.

Los geriatras advierten de que si la persona mayor se encuentra “en un estado de fragilidad importante no debería realizar viajes”

Sin embargo, si la persona mayor se encuentra “en un estado de fragilidad importante no debería realizar viajes”, advierte Daniel Rosselló, geriatra en el Hospital de Terrassa; vocal de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) y presidente de la Early Career Geriatrician Initiative de la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica (EuGMS).

El facultativo se refiere a personas que presenten “dependencia severa para la realización de actividades básicas, como ducharse o caminar, o tengan deterioro cognitivo en grado de demencia o síntomas conductuales mal controlados, como alucinaciones o agresividad”. “Debe primar el sentido común. Podríamos decir que es conveniente viajar cuando no haya fragilidad y enfermedades crónicas graves y, si las hay, cuando estén en fase de estabilidad”, resume.

Planificación

Ahora bien, si se decide viajar con mayores, es importante planificar bien el viaje, tanto el desplazamiento como el alojamiento, buscar entornos tranquilos y mantener las rutinas diarias, especialmente con las personas con demencia o deterioro cognitivo, a los que los cambios de entorno y horarios pueden generar confusión, ansiedad o desorientación. “Lo que para muchos puede ser una opción de ocio, como una comida familiar o descubrir una nueva ciudad, para una persona que padece alzhéimer puede convertirse en una experiencia estresante si no se adapta a sus necesidades”, advierte América Morena, subdirectora de atención diurna de Ace Alzheimer Center Barcelona.

Hay que buscar un destino en el que la persona dependiente pueda recibir los mismos cuidados que en su entorno habitual y evitar la exposición solar

Asimismo, Rosselló advierte de que la familia tiene que asegurar que en el viaje la persona mayor recibe “los mismos cuidados que en su entorno habitual, que dispone de los recursos médicos adecuados para tratarle en caso de necesitarlo y que se toman las medidas para evitar descompensaciones habituales en verano, como por ejemplo una correcta hidratación, limitar la exposición solar o evitar que estén en contacto con personas con síntomas respiratorios o infecciosos”.

Cuidador

“Si la familia duda, es recomendable que consulte al profesional porque no es una decisión ni una situación fácil. Siempre se puede probar un año y si la experiencia no ha sido positiva para la persona mayor, no volverlo a intentar”, añade Sandra Poudevida, psicóloga de la Fundación Pasqual Maragall. La especialista pone también en la balanza al cuidador, que puede experimentar “una sobrecarga” con síntomas de agotamiento y sentimientos de culpa o irritabilidad al llevarse a un mayor de viaje si no dispone de ayuda o algo sale mal.

Por ello, Poudevida aconseja que, durante las vacaciones, se compartan las tareas de cuidado entre varios miembros de la familia o se acuda a los servicios de apoyo. “El cuidador principal debe encontrar, al menos, un pequeño espacio libre al día para poder despejarse y disfrutar también de las vacaciones. El autocuidado no es un acto de egoísmo, sino una forma esencial de sostenibilidad emocional”, señala.