Precios
Un turista británico se queda sin palabras por lo que encuentra en un supermercado de España: "Nos están robando"
El joven ha explicado que los establecimientos son "de otro nivel"
El lugar más barato para ir de vacaciones está en la Costa Brava
Manual para entender el Nutriscore: ¿por qué el pan integral es un alimento A y el aceite de oliva es B?
Sarai Bausán García
España se ha posicionado como uno de los destinos más buscados y recorridos por turistas de todos los rincones del mundo, que se trasladan al territorio atraídos por su cultura, playas, gastronomía y patrimonio, y se ven sorprendidos por muchas de las costumbres o situaciones vividas en el lugar.
Es lo que le ha pasado a Caven O'Grady, un ciudadano de Reino Unido que ha estado de viaje por Cádiz junto a su madre para celebrar el 63 cumpleaños de ella. Durante su estancia, el joven se ha sentido fascinado por lo que ha encontrado en los supermercados de la provincia y, en concreto, en La Línea de la Concepción, donde ha estado residiendo durante su visita.
"Irreal"
"Los supermercados españoles son de otro nivel", ha asegurado el británico en un vídeo de TikTok que ya ha conseguido cientos de miles de visualizaciones. En el mismo, O´Grady se muestra sorprendido por el tamaño de los establecimientos, la frescura de sus productos y su reducido precio, lo que le permite "comer como un rey".
Según ha relatado el joven, lo que más le ha impresionado es la cantidad de carne, pescado, verdura y fruta fresca de la que disponen los supermercados españoles, algo "absolutamente irreal". "Es surrealista lo fresco que se ve todo", ha añadido.
Una "victoria"
"Seré honesto, esta es otra victoria para España", ha señalado el turista, que ha destacado los bajos precios que ofrecen estos negocios, pues es "mucho más barato que en casa".
Además, el británico también ha afirmado en posteriores declaraciones que esta situación le demostró "que en el Reino Unido nos están robando". "Me quedé realmente impresionado por la calidad y los precios que ofrecían en ese supermercado español", ha afirmado este turista británico que no descarta mudarse a España. Lo que sí tiene claro es que este agosto volverá a visitar la provincia gaditana para disfrutar de su gente, su belleza, naturaleza y sus "irreales" precios.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone