En Directo

Últimas noticias

El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7

Operación salida de agosto 2025

Operación salida de agosto 2025 / JOSEP GARCIA

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la semana pasada la Operación Salida del mes de agosto para la que preveía 6.880.000 movimientos por carretera hasta las 24 horas del domingo 3 de agosto.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone

Un vídeo viral en Instagram y X destapa un caso de maltrato animal en el municipio catalán de Calaf | Vídeo

Un vídeo viral en Instagram y X destapa un caso de maltrato animal en el municipio catalán de Calaf | Vídeo

Catalunya, la comunidad que se vería más afectada por una moratoria nuclear

Catalunya, la comunidad que se vería más afectada por una moratoria nuclear

Un vídeo viral en Twitter e Instagram ayuda a destapar un caso de maltrato animal en Calaf

Un vídeo viral en Twitter e Instagram ayuda a destapar un caso de maltrato animal en Calaf

Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en España este fin de semana

Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en España este fin de semana

El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7

El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7

Encuentran en España restos de los renos más meridionales y antiguos del continente

Encuentran en España restos de los renos más meridionales y antiguos del continente

La ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia

La ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia

La "odisea" de llevarse de vacaciones a los abuelos dependientes: "¿Se desorientará más? ¿El hotel será accesible?"

La "odisea" de llevarse de vacaciones a los abuelos dependientes: "¿Se desorientará más? ¿El hotel será accesible?"