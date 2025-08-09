En Directo
Últimas noticias
El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7
El PeriódicoEl Periódico
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha la semana pasada la Operación Salida del mes de agosto para la que preveía 6.880.000 movimientos por carretera hasta las 24 horas del domingo 3 de agosto.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
Diez kilómetros de retenciones en la AP-7 este sábado
Un carril permanece cortado en la AP-7 en sentido sur, provocando hasta 10 kilómetros de retenciones entre Sant Cugat del Vallès y Martorell. Las congestiones afectan también a la B-23 a la altura de El Papiol, en el enlace con la AP-7.
Las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por itinerarios alternativos como la C-32 (con peaje), la C-31 o la N-340.
431.000 vehículos han salido del área de Barcelona en las últimas 24 horas, un 96% de los previstos
Unos 431.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona en las últimas 24 horas. Se trata de un 96% de los 450.000 previstos por el Servei Català de Trànsit, que evita hablar de una operación salida ya que, a pesar de ser el inicio del mes de agosto, el fin de semana pasado hubo 480.000 desplazamientos. De hecho, el número de vehículos que ha salido del área de Barcelona entre las 15:00 horas del viernes y las 15:00 horas de este sábado es un 4% inferior al de las mismas fechas del año pasado, según datos de Trànsit.
Retenciones en la salida de las grandes ciudades y en las zonas costeras en el primer día de agosto
Las primeras horas de la tarde de este viernes han sido complicadas en las carreteras, en el segundo día de la operación especial de tráfico por el 1 de agosto, con retenciones en la salida de las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, especialmente en dirección a las zonas costeras. En Catalunya, se ha registrado complicaciones en la AP-7 en Martorell y en Mollet del Vallès en dirección a Tarragona. En total: 13 kilómetros de retención en esta vía entre Altafulla y Roda de Berà, entre Montmeló y Mollet del Vallès y Castellví de Rosanes y Martorell. También ha habido circulación lenta en el nudo de la Trinitat, en la salida de Barcelona.
Tráfico normalizado en Catalunya
El tráfico se normaliza en las carreteras catalanas. En estos momentos la vía con más retenciones es la AP-7, que acumula 13 kilómetros de retenciones: 5 entre Altafulla y Roda de Berà, 5 entre Montmeló y Mollet del Vallès, y otros 3 entre Castellví de Rosanes y Martorell.
Tiempo violento en el noreste de Catalunya
Protecció Civil ha advertido del aviso por tiempo violento activo en el noreste de Catalunya y que podrá afectar en los desplazamientos de aquellos que circulen con su vehículo por la zona. Las comarcas que podrán registrar fuertes rachas de viento y granizo son el Alt y Baix Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa y Ripollès.
Siniestros y retenciones en carreteras de Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia por el '1 de agosto'
Varios siniestros de tráfico en Madrid, Toledo, Burgos y Valencia, así como retenciones, de nuevo, en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla están complicando la circulación en las carreteras este viernes, en la segunda jornada de la 'Operación Especial 1º de agosto'. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, en torno a las 15.00 horas, Tráfico está pendiente de varios siniestros: de salida de Madrid, en la A-1 en San Sebastián de los Reyes; y en Toledo, en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina en dirección Extremadura. Otros siniestros complican la situación en la entrada a Burgos por la AP-1 en Zuñeda y en la salida de Valencia por la V-31 en Albal. En cuanto a la circulación se refiere, hay retenciones en Madrid en la salida por la A-2 en Torrejón de Ardoz, en la A-3 en Rivas, en la A-4 en Pinto, en la A-42 en Villaverde, en la A-5 en Arroyomolinos y Valmojado, y en la A-6 en Majadahonda. También hay complicaciones en la AP-7 en Barberá del Vallés (Barcelona) en ambos sentidos; de entrada a Valencia por la A-3 en Loriguilla y la A-7 en Betera en ambos sentidos. Lo más complicado en Andalucía está en Málaga en la A-7 en Las Chapas y San Pedro de Alcántara, dirección Marbella, y de salida de Sevilla por la AP-4 en Los Palacios y Villafranca.
Un accidente en Llardecans corta la C-12 en ambos sentidos
Un accidente en Llardecans ha cortado esta tarde la C-12 en ambos sentidos. En el siniestro están implicados un turismo y una furgoneta.
Corte en la C-16 por un incendio
La C-16 está cortada en Sant Fruitós de Bages en sentido norte (Puigcerdà) debido a un inendio de vegetación cercano a la vía. En la vía hay 2,5 kilómetros de retenciones entre Cercs y Berga.
Más trenes hacia los destinos más demandados
Renfe refuerza el número de plazas este fin de semana con una oferta de casi 101.000 plazas, tanto en servicios de alta velocidad y larga distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE internacional) como en Avant y Media Distancia.
Durante estos días, la compañía ferroviaria reforzará con más de 10.500 plazas adicionales los trenes de las rutas más solicitadas, que son las que conectan Cataluña con Madrid y Andalucía, con un total de 26 trenes en doble composición.
Un 2,5 % más de vuelos
El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat operará 4.219 vuelos entre este jueves y el domingo, un 2,5 % más que los días equivalentes del año pasado, según datos de Aena. Ayer jueves, el día de mayor actividad, se operaron 1.093 vuelos, 21 más que el mismo día de 2024. Este viernes se operarán 1.067 (7 más), el sábado 995 (5 más) y el domingo 1.064 (29 más). Aena puntualiza que estos datos pueden estar sujetos a los cambios de programación que decidan las compañías aéreas.
Precisamente, Vueling ha explicado que operará más de 1.700 vuelos entre el 31 de julio y el 3 de agosto en el aeropuerto del Prat. La base operativa principal de la compañía concentra la mayor parte de la demanda hacia destinos como las Islas Baleares, Málaga, Tenerife o Gran Canaria. Los destinos europeos más frecuentes son Londres, París, Ámsterdam, Roma, Lisboa o Milán.
