Investigación abierta
L'Ametlla de Mar reabre sus playas tras la desaparición de una mancha blanca y viscosa
La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha tomado muestras para intentar descubrir el origen
L'Ametlla de Mar cierra sus playas por la aparición de una "mancha blanca y viscosa"
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha reabierto este sábado sus playas después de un día y medio cerradas al baño por la aparición el jueves por la tarde de una gran mancha viscosa de color blanco en el mar, que obligó a izar la bandera roja "por mala calidad del agua".
La mancha ya ha desaparecido del litoral de L'Ametlla de Mar aunque en las playas con servicio de salvamento y socorrismo ondea la bandera amarilla por "precaución", según ha informado el consistorio.
Los bomberos de la Generalitat coordinaron ayer un dispositivo para inspeccionar la afectación de esta sustancia, en el que participaron la Policía Local de L'Ametlla de Mar, Agentes Rurales, Salvamento Marítimo, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, que rastrearon la zona con drones, embarcaciones y equipos subacuáticos.
Hubo restos que llegaron incluso a zonas de la arena de la playa y fueron retirados. La Agència de Residus de Catalunya (ARC) tomó muestras para analizarlas y determinar qué tipo de producto es y cuál es su origen, y también se han enviado al CSIC en Barcelona.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone