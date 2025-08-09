Estas son las cinco mejores playas para ver el mar de ardora en España este fin de semana

Entramos en la mejor época para ver el "mar de ardora" en Galicia. Con la llegada del mes de agosto y sumergidos en plena ola de calor, las altas temperaturas que vaticinan los pronósticos meteorológicos durante las próximas noches provocarán las condiciones idóneas para poder observar este fenómeno natural que cada verano gana más adeptos en nuestra tierra.

Un fenómeno temporal y variable

Pese a que el parte meteorológico para los próximos días vaticina las condiciones idóneas para darse el "mar de ardora", hay que puntualizar que se trata de un fenómeno temporal y variable, puesto que su aparición y brillo dependen de factores como la temperatura del agua, los cambios estacionales o la salinidad.

Con todo, el mejor momento para disfrutar el espectáculo de bioluminiscencia es a partir de las 22:30 horas en zonas de la costa oscuras, con escasa contaminación lumínica.

Es por ello que desde EL CORREO GALLEGO, de Prensa Ibérica, os presentamos las que este verano son para muchos, las mejores cinco playas donde ver el "mar de ardora".

Playa de Balarés

Balarés pertenece a la parroquia de Cospindo, en el Concello de Ponteceso. Esta playa de 350 metros de longitud y arena fina, está considerada uno de los parajes más hermosos del ayuntamiento. Situada en la ría de Corme y Laxe, este arenal se cuela en el top 5 de las mejores playas para observar el "mar de ardora".

Playa de Os Riás

Ubicada entre las rocas de la costa de Malpica, la playa de Os Riás consta de medio kilómetro de extensión.Con marea alta, el arenal llega a desaparecer bajo las olas, pero con bajamar, se une a la playa de As Torradas llegando a formar conjuntos de piscinas naturales. Sin duda alguna, un lugar a descubrir en la Costa da Morte.

Playa de Rebordelo

Esta playa con forma de media concha y 200 metros de longitud, se sitúa en un entorno virgen del Concello de Cabana de Bergantiños. Con arena blanca y fina, es conocida por su fuerte oleaje debido a su orientación nordeste, uno de los condicionantes que necesitan los microorganismos llamados 'dinoflagelados' que, al moverse o ser agitados, emiten la luz azulada del "mar de ardora".

Playa de Ézaro

Vistas impresionantes, arena blanca y aguas cristalinas. Así es la playa de Ézaro en el Concello de Dumbría. Con más de 700 metros de longitud y bajo la gran cascada que lleva su mismo nombre, es de los sitios más famosos en los que poder observar el espectáculo de bioluminiscencia.

Playa de Carnota

Con sus siete kilómetros de longitud, la playa de Carnota es la joya de la corona para observar el "mar de ardora" en Galicia. Viralizada año tras año en redes sociales, son cientos los visitantes que cada verano acuden a esta playa para presenciar el "mar de ardora" en todo su esplendor.