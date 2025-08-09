Bombers estabiliza el incendio forestal provocado por un rayo en Alins

Un rayo ha provocado un incendio este sábado por la tarde en una zona forestal de difícil acceso en Alins (Pallars Sobirà). El fuego se ha originado en un espacio de alta montaña por encima del barranco del Boixedó, a pocos kilómetros de Andorra.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19:03 horas y los Bombers de la Generalitat trabajan en el lugar con siete dotaciones terrestres y cinco medios aéreos: dos avionetas y tres helicópteros. El fuego avanza por la ladera hacia la cresta de la cordillera.

El incendio, calificado de baja y media intensidad, ha sido estabilizado tras poco más de una hora de trabajos en la zona. Los medios aéreos ya se han retirado y el resto de los efectivos trabajan sobre un perímetro de 6.000 metros cuadrados.