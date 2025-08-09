Lleida
Bombers estabiliza el incendio forestal provocado por un rayo en Alins
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Un rayo ha provocado un incendio este sábado por la tarde en una zona forestal de difícil acceso en Alins (Pallars Sobirà). El fuego se ha originado en un espacio de alta montaña por encima del barranco del Boixedó, a pocos kilómetros de Andorra.
Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19:03 horas y los Bombers de la Generalitat trabajan en el lugar con siete dotaciones terrestres y cinco medios aéreos: dos avionetas y tres helicópteros. El fuego avanza por la ladera hacia la cresta de la cordillera.
El incendio, calificado de baja y media intensidad, ha sido estabilizado tras poco más de una hora de trabajos en la zona. Los medios aéreos ya se han retirado y el resto de los efectivos trabajan sobre un perímetro de 6.000 metros cuadrados.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego