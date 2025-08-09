Pérez Reverte denuncia la islamofobia tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Nos han envenenado de estupidez"

La famosa mezquita-catedral de Córdoba ha reabierto al público este sábado, un día después de que se viera afectada por un incendio que causó daños "muy localizados", según su alcalde. Las imágenes de las llamas el viernes hicieron temer daños similares a los sufridos por la catedral de Notre-Dame de París en 2019, pero fueron rápidamente extinguidas por los bomberos.

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos. Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

Varias personas en redes sociales han aprovechado este incendio para publicar contenidos racistas e islamófobos. "Maravilloso. Córdoba cristiana, no musulmana", "abajo los musulmanes", "muerte al islam, que comience la batalla" o "por mi que se quemen todas", son algunos de los comentarios que han dejado en 'X' y que han provocado la reacción de varias personalidades y políticos

Arturo Pérez- Reverte tampoco se ha callado esta vez y ha saltado ante la multitud de comentarios islamófobos. "Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", ha publicado el escritor en la red social 'X'.

"La ultraderecha no entiende ni respeta"

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha lamentado este sábado que si el incendio el viernes de una capilla de la mezquita de Córdoba "ha conmocionado a todas y todos los andaluces", de igual forma ha propiciado "la flama racista e islamófoba" en las redes sociales. "La ultraderecha no entiende ni respeta a la sociedad andaluza que se reconoce en su pasado andalusí musulmán y que en el presente quiere una sociedad plural", ha sostenido Valero en una nota de audio remitida a los medios de comunicación.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de alimentar los discursos de odio y de señalamiento a cambio de unos votos, subrayando que a su líder, Alberto Núñez Feijóo, le da igual "institucionalizar el racismo y la islamofobia" si logra con ello "seducir" al votante de Vox para llegar al poder.