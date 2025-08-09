Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un "periodo crítico" porque perderán la mitad de la plantilla, ya que finaliza un contrato programa que se inició hace tres años y el Departamento de Territori no tiene previsto renovarlo. En octubre finaliza la relación laboral de 38 operarios de refuerzo que realizaban tareas administrativas y técnicas en estos espacios protegidos. En declaraciones a la ACN, el director del Parque Natural de la Serra de Montsant, David Iturria, ha advertido de que esta pérdida de personal "afectará" a cuestiones como la gestión forestal, la flora y la fauna. Comparte la misma visión el del Parque Natural del Alt Pirineu, Marc Garriga, que asegura que son plazas "estructurales y muy vitales para sacar adelante el parque".

En Catalunya hay veinte parques naturales y espacios protegidos por la excepcionalidad del patrimonio natural y la biodiversidad que albergan. Son enclaves muy diversos como el Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, Montserrat o los Aiguamolls de l’Empordà. A partir del otoño, todos ellos verán reducida su plantilla laboral porque finaliza el contrato programa que ha permitido, durante tres años, contar con 38 trabajadores más, la mayoría de ellos compartidos entre varios parques naturales.

Fuentes del Departament de Territorio explican que se trata de un "programa de refuerzo temporal" para la realización de actuaciones en espacios de la Red Natura 2000. "Por lo tanto, no son plazas estructurales de los parques", subrayan. Insisten en que este programa "va mucho más allá de la contratación de personas" y que el Govern "trabaja para garantizar el buen funcionamiento de los parques y las tareas de preservación de la diversidad".

"Problemática histórica"

La falta de recursos es una "problemática histórica" en estos espacios, según explica el director del Parque Natural de la Serra de Montsant, y este contrato se hizo para mitigar sus efectos, comenta. En algunas épocas ha sido por una falta de financiación y ahora por una carencia de recursos humanos. En el caso del Montsant han contado con tres personas extra compartidas con el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, lo que representa la mitad de los gestores, sin tener en cuenta al personal de brigada. "Nos encontramos en un periodo crítico", ha señalado Iturria. Desde el Priorat apuntan que durante estos años "se han puesto en marcha nuevos proyectos y se han generado planes estratégicos con una previsión de personal como la que teníamos". El director insiste en que "muchas de las acciones se verán en entredicho". "Incluso algunas no se podrán realizar por falta de personal", advierte.

Si no se revierte esta situación, Iturria afirma que será necesario "redimensionar" los planes de actuación de cada parque y que "afectará" a cuestiones como la gestión forestal o la flora y la fauna. "Tendremos que priorizar en función de las necesidades y urgencias del momento", lamenta.

Un trabajador por cada 11.000 hectáreas

El Parque Natural del Alt Pirineu, declarado en 2003, es el espacio natural protegido más extenso de Catalunya, con una superficie de casi 80.000 hectáreas. En la sede administrativa del parque trabajan once personas. Pero ahora, está previsto, según explica su director, que el 28 de octubre cesen de su puesto de trabajo cuatro personas de un equipo de once. Para Garriga se trata de plazas "estructurales y muy vitales para sacar adelante el parque".

Entre los trabajadores que se marcharán están la responsable de patrimonio natural, la de observatorio e investigación, la responsable de liderar el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible y una administrativa. Garriga teme que, sin estas personas, "muchas de las acciones que llevan a cabo quedarán congeladas o detenidas hasta que se puedan reponer".

El director del parque recuerda que cuenta con casi 80.000 hectáreas y que, si se quedan solo con siete personas, habrá un trabajador por cada 11.000 hectáreas. Otros parques de Catalunya tienen 20 personas para gestionar las mismas hectáreas, y por ello pide "equilibrar y dotar a este parque y a otros como corresponde", y le gustaría disponer de una "dotación de personal mínimamente digna".

Para Garriga "es clave que se active ya la Agencia de la Natura de Catalunya", lo que ayudaría a estabilizar los puestos de trabajo y permitiría hacer "una gestión más correcta y efectiva" de los espacios protegidos.

Llamamiento desde el Ebro

En el caso de las comarcas del sur de Tarragona, el Parque Natural de Els Ports y el del Delta de l'Ebre también se ven afectados por esta disminución de personal. Una quincena de entidades del territorio como el GEPEC, la PDE, la Plataforma Parem lo CAT-SUD y la Asociación de Voluntarios del Parque Natural del Delta de l'Ebre, entre otras, han emitido un comunicado en el que lanzan un llamamiento de alerta. Afirman que estos "recortes" comportarán "impactos sociales, ambientales y laborales muy graves, y suponen también el abandono de la zona rural y de sus valores naturales, paisajísticos, arquitectónicos y culturales".

Delta de l'Ebre / El Periódico

Aseguran que "se dejarán de hacer seguimientos de especies, se perderá acceso a subvenciones para empresas del territorio, quedarán sin servicios básicos zonas altamente frecuentadas por el turismo y aumentará la explotación de las trabajadoras del parque, con una sobrecarga de trabajo y más precariedad laboral". Con todo, exigen "soluciones excepcionales e inmediatas para cubrir las carencias estructurales de personal", así como que se desarrolle la Agencia de la Natura de Catalunya y una regularización de niveles y categorías laborales, además de dotar de brigadas fijas propias.