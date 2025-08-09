Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los avisos de Meteocat y Aemet y temperaturas en Europa

Los modelos anticipan la llegada de una masa de aire extremadamente cálido que empieza notarse con fuerza a partir de este sábado. Este fenómeno elevará la temperatura en buena parte de Catalunya, con especial énfasis en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como por la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, las temperaturas también se disparan.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor

Activada la alerta Procicat en Catalunya por calor intenso Protecció Civil ha activado la alerta del Plan de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT) por calor intenso a partir de este sábado en las comarcas de Ponent y Pirineo Occidental, y que se prolongará, al menos, hasta mediados de la próxima semana. Se trata de la segunda ola de calor del verano. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha informado que el sábado, a partir del mediodía, se prevé que se superen algunos umbrales de calor en las comarcas de Ponent y Pirineo Occidental (Pallars Sobirà, Valle de Arán, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià y Garrigues), y para el domingo en las mismas comarcas y también en la Ribera d’Ebre y Terra Alta.