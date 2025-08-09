Eco internacional
Medios de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Del británico The Guardian al italiano La Reppublica, todos subrayan el valor universal del monumento, Patrimonio de la Humanidad
Manuel Ruiz Díaz
Periódicos de toda Europa destacan la rapidez con que se sofocó el fuego de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Desde el británico The Guardian a los franceses Le Figaro o Le Monde al alemán Der Spiegel o el italiano La Reppublica, todos se hicieron eco del incendio en el emblemático monumento en sus ediciones digitales, al poco tiempo de saltar la noticia.
Todos estos periódicos subrayan el valor del monumento, Patrimonio Universal de la Humanidad, y celebran que, finalmente, el edificio esté a salvo.
"En España, la Mezquita-Catedral de Córdoba sobrevive a las llamas y evita un desastre", señala Le Monde en su titular. El diario italiano explica que el alcalde de la ciudad elogió la eficiente respuesta de los bomberos y ahora se está investigando si un fallo eléctrico o una máquina de limpieza causó el incendio "que amenazó a este edificio andaluz milenario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco".
El también francés Le Figaro señala "El incendio en la famosa Mezquita-Catedral de Córdoba, extinguido, según el alcalde". Y cuenta que "un espectacular incendio se declaró alrededor de las 21.00 horas en esta joya arquitectónica centenaria".
The Guardian titula "Los bomberos salvan la histórica Mezquita de Córdoba, convertida en catedral". El periódico británico subraya que el incendio "fue rápidamente controlado".
"Incendio en la Mezquita: obra maestra del Patrimonio Mundial de la Unesco en llamas", dice el italiano La Reppublica, que en el cuerpo del artículo destaca las palabras del alcalde de la ciudad: "El monumento está a salvo".
Por último, el semanario alemán Der Spiegel titula "Un incendio causa daños en la Catedral de Córdoba", para explicar que La Mezquita-Catedral es uno de los edificios más importantes de España".
Son solo algunos ejemplos del eco internacional que ha tenido el suceso. Afortunadamente, y pese a los daños causados por el fuego en las dos capillas afectadas y algunos menores en zonas cercanas, todos aplauden que la Mezquita-Catedral de Córdoba se ha salvado.
