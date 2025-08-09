Fuego en el monumento

La Junta de Andalucía se pone a disposición del Cabildo para la restauración de todo lo afectado por el incendio en la Mezquita-Catedral

Tras conocer el alcance del daño ocasionado por el fuego, se hará una primera intervención previa a la redacción del proyecto de restauración

El deán presidente del Cabildo, la consejera de Cultura y el alcalde de Córdoba, en la zona donde se produjo anoche el incendio.

El deán presidente del Cabildo, la consejera de Cultura y el alcalde de Córdoba, en la zona donde se produjo anoche el incendio. / A. J. González

Noelia Santos

Córdoba
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este sábado la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer de primera mano el alcance del incendio que tuvo lugar anoche en el monumento y que ha afectado dos capillas de la zona de la ampliación de Almanzor. Antes de entrar al monumento, Del Pozo ha mostrado la disposición de la Junta hacia el Cabildo Catedral para colaborar en todos los pasos que, a partir de ahora, habrá que dar para regresar por completo a la normalidad.

"Trabajaremos para todo, para los informes y para ayudar en el proyecto de restauración, en todo lo que sea necesario para que se resuelva cuanto antes", ha incidido la consejera, que ha reseñado, además, que esta colaboración ofrecida "no es nueva", sino fruto de una maquinaria "perfectamente engrasada" en la que la Junta y el Cabildo, y también el Ayuntamiento, colaboran para proteger el patrimonio de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral

Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral

Ver galería

Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral / A. J. GONZÁLEZ

Los siguientes pasos a seguir

En cuanto a los pasos que habrá que dar a partir de ahora, Del Pozo ha explicado que se hará una primera evaluación de los daños y se investigará (en ellos ya está en marcha la Policía Nacional) qué ha ocurrido exactamente en el monumento. Una vez se conozca el alcance del incendio, se hará una primera intervención, ha añadido la consejera de Cultura, sobre todo, para limpiar todo, incluido el rasto del humo. Después vendrá la correspondiente redacción del proyecto de restauración, conservación y puesta en valor, trabajo para el que la consejera ha vuelto a mostrar la plena colaboración de la Junta de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone

Un estudio confirma que el papa tiene antepasados en Cantabria

Un estudio confirma que el papa tiene antepasados en Cantabria

El calor aprieta y no da un respiro: 13 comunidades en aviso y temperaturas de 40 grados

El calor aprieta y no da un respiro: 13 comunidades en aviso y temperaturas de 40 grados

Dos hombres detenidos mientras atracaban una joyería de Barcelona disfrazados de mujeres

Dos hombres detenidos mientras atracaban una joyería de Barcelona disfrazados de mujeres

Las nuevas gotas contra la presbicia que prometen acabar con las gafas y lentillas

Las nuevas gotas contra la presbicia que prometen acabar con las gafas y lentillas

Directo | Protecció Civil activa el plan Procicat por temperaturas de hasta 40 grados en Lleida

Directo | Protecció Civil activa el plan Procicat por temperaturas de hasta 40 grados en Lleida

Vídeo | Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Vídeo | Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita Catedral

Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita Catedral

Mario Alonso Puig, psicólogo, sobre cómo sonreír sin ganas "puede cambiar nuestro estado de ánimo"

Mario Alonso Puig, psicólogo, sobre cómo sonreír sin ganas "puede cambiar nuestro estado de ánimo"