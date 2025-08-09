En Directo

Entre Narbona y Carcasona

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

GUSTAVO DE LA PAZ / EUROPA PRESS / VÍDEO: UME

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Ávila y Ourense.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Incendios, hoy en directo: última hora del fuego en Ourense que ha arrasado más de 700 hectáreas

Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: colapsa la capilla de la Anunciación

Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba: colapsa la capilla de la Anunciación

El balance de daños en la Mezquita-Catedral de Córdoba: una capilla colapsada y dos afectadas

El balance de daños en la Mezquita-Catedral de Córdoba: una capilla colapsada y dos afectadas

Pérez Reverte denuncia la islamofobia tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Nos han envenenado de estupidez"

Pérez Reverte denuncia la islamofobia tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Nos han envenenado de estupidez"

El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral: un paseo por el emblemático templo el día después del incendio

El fantasma de Notre Dame sobrevuela la Mezquita-Catedral: un paseo por el emblemático templo el día después del incendio

El interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

El interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

El incendio de Chandrexa de Queixa en Ourense, el segundo gran fuego del verano en Galicia, quema ya 600 hectáreas

El incendio de Chandrexa de Queixa en Ourense, el segundo gran fuego del verano en Galicia, quema ya 600 hectáreas

Un estudio confirma que el papa tiene antepasados en Cantabria

Un estudio confirma que el papa tiene antepasados en Cantabria