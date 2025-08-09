Un incendio en Rubí quema por completo un camión y un turismo y afecta a otros vehículos y edificios

Un incendio declarado este sábado por la mañana en la calle Pau Claris de Rubí ha calcinado por completo un camión y un turismo, y ha provocado daños importantes en otros tres vehículos, así como en varios balcones de dos edificios colindantes.

Evacuación de los vecinos

El aviso de emergencia se recibió a las 08:42 horas a través del teléfono 112. Hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de Bombers de la Generalitat que actuaron de manera rápida para controlar las llamas y evitar su propagación.

En el momento de la intervención, los vecinos de los pisos con salida a la fachada fueron evacuados hacia pisos interiores, mientras que el resto de residentes permanecieron confinados en el interior de sus domicilios como medida de seguridad.

Afortunadamente, no se han registrado heridos. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.