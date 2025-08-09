En Directo

Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

Extinguido completamente el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya abre este sábado

Extinguido completamente el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya abre este sábado

Extinguido completamente el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya abre este sábado

La Mezquita de Córdoba ha reabierto este sábado con normalidad tras el incendio declarado en la noche del viernes, al parecer provocado por una barredora mecánica que se encontraba en una de las salas destinadas a almacén dentro del recinto.

EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora de las capillas afectadas por las llamas y las declaraciones oficiales

Colapsa el techo de una capilla y otra resulta afectada por el incendio en la Mezquita de Córdoba | Directo

El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"

Vídeo | Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas en su horario habitual tras el incendio de este viernes

Así han quedado las capillas afectadas por el incendio de la Mezquita Catedral

Un turista británico se queda sin palabras por lo que encuentra en un supermercado de España: "Nos están robando"

Extinguido completamente el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya abre este sábado

