Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

El Cabildo dice que el motivo del incendio "no está claro"

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que el motivo del incendio no está claro. Desde un primer momento se había apuntado a una barredora eléctrica, pero el deán dice que aún “no está claro”. Ha explicado que en una de las capillas que ha ardido había almacenadas barredoras y material diverso como sillas, entre otras cosas. Era una capilla usada como almacén.

Para dimensionar el espacio afectado, Nieva ha detallado que la capilla que ha colapsado supone la caída de unos 25 metros cuadrados, en un recinto de 13.000.

"En este momento la seguridad de las personas es lo fundamental", ha asegurado el deán-presidente del Cabildo, y actualmente "no hay peligro en el resto del edificio", por eso se mantiene abierta la Mezquita-Catedral a las visitas y se ha acotado la zona afectada".

El máximo responsable del Cabildo ha señalado que en otoño se implementará un nuevo sistema antiincendios, con agua nebulizada, igual que el de Notre Dame (París).

"El Cabildo está preparado para asumir estás contingencias, pero espera contar con la colaboración de otras instituciones", ha insistido Nieva. Así mismo, ha dicho que el Cabildo está en contacto con Icomos (Unesco) y con otras entidades. Ha asegurado que desde todas ellas se han valorado la rapidez de la actuación para sofocar el fuego.