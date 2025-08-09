Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

En Directo
La Mezquita de Córdoba ha reabierto este sábado con normalidad tras el incendio declarado en la noche del viernes, al parecer provocado por una barredora mecánica que se encontraba en una de las salas destinadas a almacén dentro del recinto.
EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora de las capillas afectadas por las llamas y las declaraciones oficiales
Así han quedado las capillas afectadas por el incendio
El vídeo muestra cómo el fuego ha arrasado con la capilla de la Anunciación, cuyo techo ha colapsado a causa del fuego y el peso del agua utilizada en las labores de extinción. La capilla anexa, y donde presuntamente se originó el fuego, también se ha visto afectada y era utilizada como almacén de productos de limpieza.
Balance de daños del alcalde de Córdoba: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, intentó este viernes por la noche tranquilizar a la población sobre el alcance del incendio declarado y extinguido en la Mezquita-Catedral de la ciudad andaluza. "Es terrible, hay daño y ha habido daño" que habrá que evaluar con más detalle a la luz del día y una vez que se pueda acceder a toda la zona, "pero no va a ser una catástrofe".
Tercer incendio en la milenaria historia del monumento
El incendio que afectó este viernes a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.
El obispo alaba el trabajo de los bomberos y la "colaboración" en la extinción del fuego
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha agradecido este sábado en nombre de la Diócesis el trabajo realizado por los bomberos y la "colaboración" entre instituciones y personal para conseguir el "rápido control y posterior extinción" del incendio que ayer por la tarde se produjo en la Mezquita-Catedral. A través de un comunicado, destacó especialmente la "su rápida y eficaz intervención que evitó males mayores" de tres dotaciones de los bomberos de la ciudad, así como la participación de la Policía Nacional y la Policía Local, Protección Civil y los trabajadores de la Mezquita-Catedral por la "profesionalidad demostrada".
Rafael Valenzuela
El Cabildo dice que el motivo del incendio "no está claro"
El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que el motivo del incendio no está claro. Desde un primer momento se había apuntado a una barredora eléctrica, pero el deán dice que aún “no está claro”. Ha explicado que en una de las capillas que ha ardido había almacenadas barredoras y material diverso como sillas, entre otras cosas. Era una capilla usada como almacén.
Para dimensionar el espacio afectado, Nieva ha detallado que la capilla que ha colapsado supone la caída de unos 25 metros cuadrados, en un recinto de 13.000.
"En este momento la seguridad de las personas es lo fundamental", ha asegurado el deán-presidente del Cabildo, y actualmente "no hay peligro en el resto del edificio", por eso se mantiene abierta la Mezquita-Catedral a las visitas y se ha acotado la zona afectada".
El máximo responsable del Cabildo ha señalado que en otoño se implementará un nuevo sistema antiincendios, con agua nebulizada, igual que el de Notre Dame (París).
"El Cabildo está preparado para asumir estás contingencias, pero espera contar con la colaboración de otras instituciones", ha insistido Nieva. Así mismo, ha dicho que el Cabildo está en contacto con Icomos (Unesco) y con otras entidades. Ha asegurado que desde todas ellas se han valorado la rapidez de la actuación para sofocar el fuego.
Rafael Valenzuela
Retiran la máquina donde, presuntamente, se inició el fuego
Los trabajos de refresco e inspección de zona dañada del monumento continúan esta mañana. Hay al menos dos capillas afectadas de lleno por las llamas en la zona de la ampliación de Almanzor, la que da a la fachada oriental de la Mezquita-Catedral. Una de las capillas es usada para almacenar material de limpieza, y ahí se habría originado el fuego, la otra capilla es la de la Anunciación, cuya cubierta se ha venido abajo por completo.
A las 10.25 horas los operarios han sacado la barredora en la que, presuntamente, se inició el fuego.
Manuel Ruiz Díaz
Abre sus puertas la Mezquita-Catedral
Tras el incendio de la noche del viernes, la Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto este sábado en su horario habitual. Antes de las 8.30 horas decenas de personas, la mayoría de ellos turistas, esperaban en el exterior. Entre murmullos en varios idiomas, los visitantes han accedido a un templo donde entre el mar de columnas todavía se respira algo de olor a humo.
La zona afectada por el incendio, la nave de Almanzor, está acotada con vallas que llegan a la altura de la cintura, por lo que puede contemplarse a lo lejos, la zona arrasada por el fuego, donde se escucha el sonido de las máquinas de ventilación que usan los bomberos para sacar el humo.
Trabajos en la zona afectada por el incendio de la Mezquita-Catedral
Bomberos, operarios y personal del Cabildo trabajan desde primera hora de la mañana de este sábado para evaluar los daños en la Mezquita-Catedral y dilucidar las causas del suceso.
Rafael Valenzuela
Primer balance oficial del incendio en la Mezquita-Catedral: dos capillas arrasadas por las llamas en la nave Almanzor
El incendio en la Mezquita-Catedral ha afectado a dos capillas ubicadas en la denominada nave de Almanzor. Una de las capillas afectadas se usa como almacén de limpieza, la otra es la capilla de la Anunciación, cuyas cubiertas han colapsado.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, comparecen ante los medios de comunicación a esta hora para informar sobre los efectos del fuego y la situación actual, junto al jefe de bomberos del SEIS.
El alcalde ha destacado la labor de los bomberos y del personal del Cabildo. Los daños, según ha explicado, son significativos, pero están muy localizados.
A partir de hoy, el trabajo se centrará en evaluar daños y en la recuperación del espacio afectado, para lo que Bellido ha dicho que pedirá la implicación de todas las instituciones.
El jefe de los bomberos del SEIS, Daniel Muñoz, explica que los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que el fuego no pasara a otras capillas, ese ha sido “el gran objetivo”.
Treinta y cinco bomberos han participado en la extinción: "El gran objetivo era que el fuego no saltase a otras capillas"
El jefe de los bomberos del SEIS, Daniel Muñoz, ha explicado que los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que el fuego no pasara a otras capillas, ese ha sido “el gran objetivo”. Muñoz ha señalado que la mayor dificultad fue controlar las vigas. Sobre el origen del incendio, el jefe de bomberos ha señalado que lo estudia la Policía Científica.
En el control y extinción del fuego actuaron 35 bomberos, apoyados por seis medios de extinción, entre camiones autobombas y escalas.
Muñoz ha contado que las vigas colapsaron por las llamas y el peso del agua, lo que hizo que se viniese abajo el techo de la capilla de la Anunciación.
El despliegue de los bomberos contó con efectivos del parque central y del Granadal, además de numerosos compañeros que estaban de descanso.
El responsable del SEIS ha señalado que los simulacros que se vienen haciendo con regularidad en la Mezquita-Catedral han facilitado la intervención, al conocer los bomberos perfectamente el edificio.
