Un herido crítico y dos graves en una colisión frontal entre dos vehículos en la C-35 en Llinars del Vallès

Un choque frontal entre dos vehículos corta la C-35 en Llinars del Vallès (Vallès Oriental) y deja un herido crítico y dos graves, según han informado el Servei Català de Trànsit (SCT) y el SEM.

El aviso del accidente se recibió poco antes de las 10.00 horas de la mañana de este sábado en el kilómetro 46 de la C-35, y cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajaron para excarcelar a dos de los ocupantes. El herido crítico fue evacuado por el SEM al Hospital de Sant Pau, mientras que los dos heridos graves fueron trasladados al Hospital de Granollers.

Desvíos hacia la AP-7

Una cuarta persona fue dada de alta in situ por el SEM. El tráfico de la C-35 se ha desviado hacia la AP-7, provocando unos ocho kilómetros de retenciones en la Roca del Vallès en sentido Girona. Finalmente, tal como ha informado Trànsit, la C-35 se ha reabierto, pese al tráfico intenso en ambos sentidos y las "paradas intermitentes" en la AP-7 de Montmeló a Cardedeu en sentido Girona. A su vez, en la autovía se han registrado unos 10 kilómetros de paradas entre Parets del Vallès y Llinars del Vallès; unos 7 kilómetros de circulación lenta entre Agullana y la Jonquera; y unos 5 kilómetros de cola en Fogars de la Selva.

Choque entre cinco vehículos

Paralelamente, un choque con cinco vehículos implicados en la AP-7 en Martorell —sin heridos de gravedad— provoca hasta 11 kilómetros de retenciones en sentido Tarragona.

Inicialmente, se cortaron dos de los tres carriles de circulación y, como consecuencia, se produjeron paradas en la B-23 en El Papiol en el enlace con la AP-7, así como en el enlace A-2/AP-7 en Martorell.

El Servei Català de Trànsit ha recomendado a los conductores alternativas por la C-32 (de peaje), la C-31 o la N-340.