La 'generación sándwich' en siete gráficos: mujeres al límite entre el cuidado de los hijos y los padres
La 'generación sándwich' se asfixia: "Cuido de mi hija de 5 años y de mi padre, de 90 y con demencia"
La 'generación sandwich', la que a menudo vive asfixiada entre el trabajo y el cuidado de los hijos y los padres, tiene rostro de mujer, una edad que bascula entre los 45 y los 65 años, y un día a día cuajado de obligaciones que penalizan desde sus relaciones hasta su empleo, salud y ocio. Un estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona ha auscultado el fenómeno y ha trazado un retrato robot de una actividad -el cuidado informal de la gente mayor- que, de remunerarse, alcanzaría el 4,1% del PIB catalán y dejaría sueldos de 2.782 euros brutos al mes. Aquí va una aproximación con siete gráficos a este grupo demográfico que sostiene a sus espaldas, a menudo en solitario, el peso de la dependencia.
Del total de 150.780 personas que son cuidadoras principales informales de gente mayor en Catalunya, el 63% son mujeres y el 33% son mujeres de entre 45 y 64 años.
Del total de 150.780 personas que son cuidadoras principales informales de gente mayor en Catalunya, el 38% son hijas, el 17% son hijos y el 35% son las parejas.
La diferencia entre la tasa de empleo femenina (68%) y la población de mujeres que se dedican al cuidado informal y trabajan (54%) es relativamente baja. Pero existen diferencias más importantes en el caso de los hombres (80% vs 61%). Por tanto, los hombres que cuidan es más probable que no trabajen, mientras que en el caso de las mujeres compaginan trabajo y cuidados.
De los 14.000 hijos e hijas que trabajan y, además, viven con su padre o madre, el 8% de mujeres ha reducido la jornada laboral (frente a un 0% los hombres) y el 26% tiene problemas para cumplir el horario (frente al 23% de hombres).
De los 17.500 hijos e hijas que no trabajan y, además, viven con su padre o madre, el 32% de mujeres ha tenido que dejar de trabajar por cuidar (frente al 17% de los hombres) y el 50% ha tenido problemas económicos por el mismo motivo (frente al 18% de los hombres).
Las mujeres se han visto más afectadas por la reducción de su tiempo de ocio, sufren más dificultades para ir de vacaciones y tienen más conflictos con su pareja debido a la dedicación a los cuidados.
Los hombres, en cambio, tienen más dificultades para frecuentar amistades y les ha dificultado más la formación de una familia.
Las mujeres acusan un mayor impacto negativo sobre su salud derivado de su función de cuidadora principal: el 41% de mujeres han visto deteriorada su salud, frente a un 27% los hombres.
Las diferencias más notables en perjuicio de las mujeres, se encuentran en el cansancio y la depresión: el 64% está cansada, el 42% deprimida y el 19% está en tratamiento médico.
