La 'generación sándwich' en siete gráficos: mujeres al límite entre el cuidado de los hijos y los padres

La 'generación sándwich' se asfixia: "Cuido de mi hija de 5 años y de mi padre, de 90 y con demencia"

La 'generación sandwich', la que a menudo vive asfixiada entre el trabajo y el cuidado de los hijos y los padres, tiene rostro de mujer, una edad que bascula entre los 45 y los 65 años, y un día a día cuajado de obligaciones que penalizan desde sus relaciones hasta su empleo, salud y ocio. Un estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona ha auscultado el fenómeno y ha trazado un retrato robot de una actividad -el cuidado informal de la gente mayor- que, de remunerarse, alcanzaría el 4,1% del PIB catalán y dejaría sueldos de 2.782 euros brutos al mes. Aquí va una aproximación con siete gráficos a este grupo demográfico que sostiene a sus espaldas, a menudo en solitario, el peso de la dependencia.

Edad

Edad

Del total de 150.780 personas que son cuidadoras principales informales de gente mayor en Catalunya, el 63% son mujeres y el 33% son mujeres de entre 45 y 64 años.

Parentesco

Parentesco

Del total de 150.780 personas que son cuidadoras principales informales de gente mayor en Catalunya, el 38% son hijas, el 17% son hijos y el 35% son las parejas.

Trabajo

Trabajo

La diferencia entre la tasa de empleo femenina (68%) y la población de mujeres que se dedican al cuidado informal y trabajan (54%) es relativamente baja. Pero existen diferencias más importantes en el caso de los hombres (80% vs 61%). Por tanto, los hombres que cuidan es más probable que no trabajen, mientras que en el caso de las mujeres compaginan trabajo y cuidados.

Reducciones de jornada y problemas con el horario

Reducciones de jornada y problemas con el horario

De los 14.000 hijos e hijas que trabajan y, además, viven con su padre o madre, el 8% de mujeres ha reducido la jornada laboral (frente a un 0% los hombres) y el 26% tiene problemas para cumplir el horario (frente al 23% de hombres).

Dejar el empleo

Dejar el empleo

De los 17.500 hijos e hijas que no trabajan y, además, viven con su padre o madre, el 32% de mujeres ha tenido que dejar de trabajar por cuidar (frente al 17% de los hombres) y el 50% ha tenido problemas económicos por el mismo motivo (frente al 18% de los hombres).

Relaciones y ocio

Relaciones y ocio

Las mujeres se han visto más afectadas por la reducción de su tiempo de ocio, sufren más dificultades para ir de vacaciones y tienen más conflictos con su pareja debido a la dedicación a los cuidados.

Los hombres, en cambio, tienen más dificultades para frecuentar amistades y les ha dificultado más la formación de una familia.

Impacto en la salud

Impacto en la salud

Las mujeres acusan un mayor impacto negativo sobre su salud derivado de su función de cuidadora principal: el 41% de mujeres han visto deteriorada su salud, frente a un 27% los hombres.

Las diferencias más notables en perjuicio de las mujeres, se encuentran en el cansancio y la depresión: el 64% está cansada, el 42% deprimida y el 19% está en tratamiento médico.

