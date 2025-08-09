Crianza
Una experta en crianza explica lo qué debes hacer cuando tu hijo te cuestiona algo: "Es una señal"
Milena González, experta en crianza: "Nunca hagas ninguna de estas tres cosas cuando tu hijo se acerque a dar un abrazo"
El pediatra Carlos González aclara cuándo y cómo hay que ceder los deseos infantiles
Cloe Bellido
A medida que los niños crecen, su curiosidad se intensifica y empiezan a cuestionar cosas que antes aceptaban sin dudar. Este cambio, lejos de ser un problema, marca una etapa clave en su desarrollo emocional e intelectual. Sin embargo, para muchos padres, enfrentarse a las preguntas incómodas o a los “por qué” insistentes puede resultar desconcertante.
La psicóloga Milena González (@lamamapsicologa_), que cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram, defiende que esto es una "señal de crecimiento" y explica las cuatro cosas que debes hacer si tu hijo empieza a cuestionarse las cosas.
"Entre los cuatro y cinco años y sobre todo en la adolescencia, los niños y niñas desarrollan pensamiento crítico. Se dan cuenta que pueden hacerse una opinión diferente a la tuya y eso es señal de crecimiento, no de rebeldía. Obedecer sin pensar no prepara para la vida, cuestionar con respeto sí", argumenta González.
Muchos padres reciben este momento con preocupación, sin saber qué hacer. "Deja de tomártelo como algo personal cuando tu hijo te cuestiona o no está de acuerdo contigo. Al contrario, alégrate", empieza diciendo. "Cuando tu hijo te dice 'por qué' no es para desafiarte, tampoco es una falta de respeto. Es una señal de que confía en ti lo suficiente como para pensar en voz alta. No temas a las preguntas de tu hijo ni a que te cuestione. "Teme" más bien a que deje de hacerlo", añade.
Cuando los niños se cuestionan las cosas, empiezan a moldear su identidad y sus valores. "Cuestionarte es parte de formar su identidad y de entender el mundo. Los niños que pueden expresar desacuerdo en un entorno que se los permite sin castigarlo por pensar diferente desarrollan mayor autocontrol, más empatía y tienen una óptima autoestima", remarca.
Qué hacer cuando tu hijo te cuestiona algo
Milena González recomienda cuatro cosas que hay que hacer cuando tu hijo te cuestiona o no está de acuerdo contigo en algo.
- Respira antes de reaccionar y legitima el hecho de que te moleste. Puedes decirte algo así: no estoy acostumbrada a que los niños cuestionen. He aprendido que simplemente tienen que obedecer pero ya sé que no es una cosa personal. Todos estamos aprendiendo y ten presente que ese momento no es una batalla, es una oportunidad.
- Valida su cuestionamiento o malestar. Frases como buena pregunta o entiendo que quieras saber por qué.
- Explica con calma aunque en tu interior creas que debería entenderlo y punto.
- Pon límites con respeto. Cuestionar no significa que pueda decidir todo pero sí puede entender mejor lo que está pasando
