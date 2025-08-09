El 2% de los enfermos mentales graves se niegan a ser atendidos: "Sin una solución, los abocamos a la cárcel o al cementerio"

La semana pasada, un hombre de 54 años diagnosticado con una enfermedad mental de la que no se quería tratar asesinó a su madre, de 80, en Torelló. Aunque se trata de una realidad extrema y muy minoritaria, no es un caso aislado. Según estudios internacionales, la cifra podría afectar al 1,8% de los pacientes con trastornos diagnosticados: personas con conductas violentas, especialmente contra su familia, que sufren una enfermedad mental y no quieren seguir el tratamiento ni ser atendidos. Los especialistas señalan que el abordaje de estas realidades es a día de hoy el gran agujero de la red de atención a la salud mental y que son los familiares y sus entornos quienes sufren hasta las últimas consecuencias. Lo confirman los demoledores relatos de las familias afectadas. "El de Torelló no es el primero ni será el último. Conocemos a personas a las que sus hijos enfermos les han quemado incluso la casa... parece que solo tengamos dos opciones: o la cárcel o el cementerio", denuncia el presidente de la asociación Afatrac, Josep Maria Sala, quien reclama soluciones para poder ayudar a todas estas personas.

¿Qué ocurre entonces cuando estas personas no se quieren tratar pero suponen un riesgo para el entorno y ellos mismos? "Es lo que nos pasa a nosotros. En los últimos ocho años hemos conocido unas 900 historias similares, de padres o hermanos que se ponen en contacto con la asociación porque les está ocurriendo esto. Nuestros hijos no tienen conciencia de la enfermedad, no aceptan ningún tipo de tratamiento y la culpa y el peso recae en nosotros, porque en un momento dado pueden hacer cualquier cosa", explica Sala. La asociación de familiares de afectados por trastornos de conducta (Afatrac) tiene 370 socios, todos familiares de personas en esta situación.

Ingresos involuntarios

La legislación catalana y española, de momento, resuelve que solo un juez puede dictar un ingreso involuntario en un hospital psiquiátrico en momentos en que el paciente, en contra de su voluntad, necesita ser estabilizado. Puede hacerse por la vía urgente u ordinaria. El trámite urgente se realiza con un informe médico favorable para que el paciente ingrese en el hospital. Un juez debe ratificarlo pocas horas después. "Los pacientes llegan a urgencias normalmente con psicosis o alteración del juicio, no tienen conciencia de la enfermedad, pero suponen un riesgo para ellos mismos y para terceros", explica Narcís Cardoner, director de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau. El año pasado se practicaron 394 ingresos de este tipo en Catalunya, que suponen el 2,2% de la cifra total. "Yo viví un caso con un hombre atrincherado en una masía en Sant Pere de Vilamajor. Tienes que decidir si pides al juez el traslado involuntario alegando riesgo o peligrosidad a pesar de que no hayas visto al paciente y, por tanto, no haya evaluación", apunta la psiquiatra Blanca Navarro, quien insiste en que son casos muy poco habituales y que hay que desligar la salud mental de la peligrosidad.

Familia afiliada en la associación Afatrac, y víctima de esta problemática. / David Aparicio Fita / EPC

El otro procedimiento es la autorización: el trámite ordinario a largo plazo. Después de que un médico forense visite al paciente, el juez decide si autoriza a que se le trate en determinados momentos en contra de su voluntad. "Depende más del grado de la enfermedad, pero es muy complicado cuando la persona no se quiere tratar, porque en algunos casos no hay diagnóstico que motive la apertura del procedimiento o porque cuando se le examina está en plenas capacidades y se determina que no es necesario, o no se le puede realizar el examen. Por ejemplo, si se encierran en casa y los Mossos no tienen orden para acceder al domicilio, el examen no se hace", cuenta el abogado Xavier Puigdollers. Es precisamente lo que ocurrió en Torelló. Puigdollers también señala que existe la opción de retirarles la capacidad de decidir. De este modo, son los padres o una fundación tutelar quien tramita los ingresos en momentos puntuales. "Francamente, el tema está muy mal resuelto. Los ingresos tampoco son la solución porque ¿qué ocurre después de la crisis y de dejar el hospital?", señala Puigdollers.

Denunciar a los hijos

La pelota vuelve al tejado de las familias, siempre en vilo por el siguiente incidente que saben que llegará. En muchos casos estos enfermos sufren patología dual. Es decir, además del trastorno también consumen drogas, por lo que recurren a la familia para conseguir dinero y poder consumir. "Hoy por hoy hay muy pocas vías de solución: la única alternativa que nos queda es que los padres les denuncien y consigan una orden de alejamiento", explica Arantxa Herrador, psicóloga forense y directora de la asociación Raíces, especializada en la violencia de hijos a padres. "Tenemos un vacío porque, dependiendo de las lesiones, la respuesta que se da a estas familias es o bien la cárcel y la orden de alejamiento (que implica dejar a sus hijos en la calle) o el regreso a casa. Para los padres es una decisión muy compleja, y muchas familias rompen las órdenes cuando los hijos regresan pidiendo ayuda", expone Daniel Ortega, experto en violencia filioparental. "Esta gente está completamente en el limbo, es un agujero negro sin resolver", añade Herrador.

El psiquiatra Narcís Cardoner tampoco considera que esta realidad esté bien resuelta. "Lo importante es contener a estas personas cuando vuelven a la comunidad una vez dejan el hospital, es evidente que alguien que tiene este problema y que nunca pedirá ayuda genera un riesgo", afirma. Señala, por ejemplo, que en Francia se hacen órdenes judiciales para que estas personas vayan a su centro ambulatorio de salud mental en contra de su voluntad para seguir un tratamiento duradero en el tiempo. La también psiquiatra Blanca Navarro apunta al programa ESMES, del Hospital del Mar, que ya funciona en Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues. "Atienden a personas desvinculadas del sistema sanitario que ya conocemos. Les visitan, y con tiempo y paciencia consiguen que vuelvan". "Es interesante que se amplíe a más lugares, en Barcelona está dando muy buenos resultados", cuenta Cardoner. También en la capital catalana existe un servicio itinerante del Hospital Sant Joan de Déu para personas que viven en la calle.

Para la psicóloga forense Arantxa Herrador habría que revisar la legislación cuando se dan situaciones violentas. "El derecho a decidir es muy importante pero cuando hay violencia y riesgo estamos hablando de otra cosa. Las administraciones no deberían quitarse de encima estos pacientes tan fácilmente", denuncia. "Necesitamos una respuesta que no sea punitiva", añade el educador social Daniel Ortega. Fuentes de Salut indican que estos casos generan "frustración" en el sistema sanitario, igual que ocurre con aquellos que se niegan a vacunarse.

Dolor y sufrimiento

Mientras tanto, las familias siguen soportando el dolor de ver a sus hijos enfermos y que nadie pueda ayudarles. "Te pones en riesgo porque son tus hijos y ves que no hay alternativas para ellos", dice Sala. Su hijo Ignasi murió cuando tenía 31 años. "Él sufría mucho, cuando estaba bien decía que no te volvería a pegar pero luego lo hacía. Por eso se fue de casa, porque no quería hacernos más daño". Con él son 11 personas vinculadas a la asociación Afatrac que han fallecido en el último lustro. "Es muy fuerte que lo diga así, pero cuando él murió, nosotros respiramos. Es desesperante".