Descansar del cuidado de un mayor en verano: pocas plazas públicas y residencias a 100 euros al día

¿Qué opciones tienen las familias que cuidan de ancianos para descansar en verano si necesitan tomar un respiro e irse de vacaciones? En Catalunya, solo hay dos servicios públicos que ofrecen alguna alternativa en verano. El 'Hogar Respir', de la Diputació de Barcelona, al que pueden acceder los vecinos de la demarcación, o el programa 'Respir Plus' del Ayuntamiento de Barcelona. Si no, siempre queda el sector privado. Ingresar a una persona en un geriátrico durante estas fechas puede costar, como mínimo, unos 100 euros al día, precio bastante superior al anual. La última alternativa a la que se acogen muchas familias es contactar con mujeres, a menudo sin papeles, o trabajadoras de geriátricos para que cuiden de sus familiares durante los días que ellos no se encuentran en casa.

El 'Hogar Respir', ubicado en Mundet (Barcelona), es prácticamente la única alternativa pública a la que se pueden acoger las familias que durante todo al año cuidan a sus mayores para poder descansar en verano. El servicio puede ser usado durante dos meses por cada usuario, en estancias repartidas durante todo el año, pero el 'boom' de peticiones estalla entre junio, julio y agosto. En los primeros seis meses de este año ya se registraron más de 1.461 peticiones de ingresos: más de la mitad del total de solicitudes del año pasado, que fueron 2.430.

El único hogar de la Diputación

Hay que tener en cuenta que el servicio se encuentra en obras desde hace dos años para aumentar las camas de 92 a 194. Por tanto, de todas las peticiones cursadas este año hasta el 30 de junio tan solo se han realizado 271 ingresos: el 18%. Es muy probable que la cifra ascienda después del verano. El año pasado se realizaron 837 ingresos, el 41% de las solicitudes, y en 2023 fueron 876, el 37%. Los responsables del 'Respir' corroboran que son casi los únicos que ofrecen un servicio prácticamente gratuito: los usuarios pagan una pequeña parte en función de sus ingresos. Los gestores deben hacer auténticos rompecabezas en el calendario para intentar que el máximo número de solicitudes puedan acceder a estas plazas durante el verano, aunque es imposible dar respuesta a todas.

Barcelona también ofrece un servicio similar, el 'Respir Plus', que permite acceder a una plaza temporal durante unas semanas en cuatro residencias de la ciudad o traslada a cuidadores a domicilio durante el tiempo que se les reclama. La petición de plaza en alguno de estos programas se realiza a través de los servicios sociales municipales, en el caso de la Diputació, y en el Institut Municipal de Serveis Socials, en el de Barcelona. Todas deben hacerse con mucha antelación.

De veraneo en el geriátrico

Otra opción son los centros privados. Las residencias geriátricas ofrecen algunas camas de sus centros que se hallan vacías. El precio es más alto que el habitual: puede costar a partir de 100 euros al día, cuando la media durante el año ronda los 60. En este sentido, fuentes del sector explican que los clientes suelen ser familias, algunos extranjeros, que buscan una residencia para un familiar en el mismo lugar de veraneo. Es por ello que las zonas turísticas también tienen una mayor demanda, lo que contribuye a que el precio aumente. También hay quien, para evitar pagar de más, tramita el ingreso de su familiar como si fuera anual y, al terminar las vacaciones, cursan la baja y vuelven a casa.

Fuentes del sector apuntan a que, en realidad, la demanda que más aumenta es el de cuidadoras que trabajan en condiciones más precarias, ya que el precio que ofrecen es menor. Incluso indican que hay empleados de geriátricos, algunos de vacaciones, que aceptan el trabajo para obtener un sobresueldo. También existe el caso contrario: familias que se llevan a los ancianos del geriátrico durante las vacaciones para veranear juntos. "Suelen regresar al cabo de pocos días porque descubren que descansar y estar de vacaciones es incompatible con cuidar especialmente a un gran dependiente", explica el director de una residencia.