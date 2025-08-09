Fuego

El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: "Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe"

José María Bellido señala que "ha quedado controlado y sectorizado a una parte muy limitada"

Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba, el sábado por la mañana, tras el incendio. / Madero Cubero / EUROPA PRESS

Noelia Santos

Córdoba
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado hoy respecto al  incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba que "es terrible, hay daño y ha habido daño" que habrá que evaluar cuando se extinga el fuego, con más detalle a la luz del día y una vez que se pueda acceder a toda la zona, "pero no va a ser una catástrofe".

El alcalde ha explicado que, tras los primeros avisos, inmediatamente se puso en marcha el plan de autoprotección de la propia Mezquita Catedral y se movilizó a los bomberos. El fuego se produjo en la nave de Almanzor, en una de las capillas de ese lateral, "y dentro de lo terrible de que haya un incendio en la Mezquita-Catedral, que es terrible y a todo nos ha dado un vuelco al corazón, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de calma".

Bellido ha añadido qu "ahora mismo está controlado y sectorizado", y están trabajando las dotaciones de bomberos en conjunto con todos los equipos del Cabildo Catedral tanto desde el exterior de la calle como desde el interior del templo como desde las cubiertas para terminar de extinguirlo, "pero ha quedado controlado y sectorizado a una parte muy limitada a esa capilla y a su entorno, con lo cual habrá daño pero no será una catástrofe".

El alcalde ha destacado el "trabajo impagable del equipo" de bomberos y el plan de autoprotección "y lo que todos los años se hace, que hoy vemos que tiene consecuencias favorables, que es ese simulacro que se hace siempre, cCon lo cual los bomberos están más que familiarizados" con el monumento, lo que ha ayudado "a que esto no sea una catástrofe".

