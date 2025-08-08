Operación salida de agosto 2025, en directo: última hora del tráfico en Catalunya y resto de España

Siniestros y retenciones en carreteras de Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia por el '1 de agosto'

Varios siniestros de tráfico en Madrid, Toledo, Burgos y Valencia, así como retenciones, de nuevo, en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla están complicando la circulación en las carreteras este viernes, en la segunda jornada de la 'Operación Especial 1º de agosto'. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press, en torno a las 15.00 horas, Tráfico está pendiente de varios siniestros: de salida de Madrid, en la A-1 en San Sebastián de los Reyes; y en Toledo, en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina en dirección Extremadura. Otros siniestros complican la situación en la entrada a Burgos por la AP-1 en Zuñeda y en la salida de Valencia por la V-31 en Albal. En cuanto a la circulación se refiere, hay retenciones en Madrid en la salida por la A-2 en Torrejón de Ardoz, en la A-3 en Rivas, en la A-4 en Pinto, en la A-42 en Villaverde, en la A-5 en Arroyomolinos y Valmojado, y en la A-6 en Majadahonda. También hay complicaciones en la AP-7 en Barberá del Vallés (Barcelona) en ambos sentidos; de entrada a Valencia por la A-3 en Loriguilla y la A-7 en Betera en ambos sentidos. Lo más complicado en Andalucía está en Málaga en la A-7 en Las Chapas y San Pedro de Alcántara, dirección Marbella, y de salida de Sevilla por la AP-4 en Los Palacios y Villafranca.