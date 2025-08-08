La UME se moviliza para ayudar en la extinción del incendio en Ávila, que avanza "sin control" según fuentes de la Guardia Civil

Unidades de la UME pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención ha salido desde su bases en Torrejón y León para sumarse a las misiones de extinción del incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila), según ha informado en su cuenta de X.

En torno a las 19.00 horas, todos los comentarios coincidían en que la situación se estaba complicando prograsivamente. La Asociación Unificada de la Guardia Civil de Ávila difundió un vídeo en el que se podía ver un frente amplio de llamas de gran altura y un mensaje en el que se afirmaba que el incendio estaba "sin control" y tenía un "avance rápido". Al parecer, provocado por "fuertes rachas de viento", según MeteoÁvila

El incendio en la comarca de Hoyo de Pinares, que afecta a San Bartolomé y a las Navas del Marqués, ha obligado a cortar la circulación de los trenes entre Madrid y Ávila. Los procedentes de la capital deben detenerse al llegar a El Escorial.

El fuego llevaba rondando desde hace días los montes de San Bertolomé de Pinares, cuyo nombre hace honor a una zona con alto interés forestal. Hace unas horas, las llamas hicieron acto de presencia y las alarmas saltaron tanto en Ávila como en Madrid. Bomberos y todo tipo de medios de ambas provincias se han movilizado de inmediato y ya luchan contra un incendio avivado por un intenso calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora que podrían llegar a los 50 km/h al final de la tarde.

En estos momentos se ha declarado el nivel 2 de riesgo y afecta también al entorno de Las Navas del Marqués, en la frontera con la Comunidad de Madrid. La Junta de Castilla y León se plantea activar a la UME. El Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se aplica a los incendios cuya evolución más desfavorable amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Lo servicios de extinción de incendios han desplazado numerosos recursos para evitar que se extienda un fuego tiene mucho combustible para alimentarse. Si no se actúa rápidamente, explican en las redes sociales, el siniestro podría complicarse y hacerse incontrolable.

Según la Delegación Territorial de la Junta las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.